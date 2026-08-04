À suivre aujourd'hui - Mercredi 5 août

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4 août - Walt Disney devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, grâce à une demande stable en streaming et à de solides résultats au box-office.

Eli Lilly devrait publier ses résultats du deuxième trimestre. Les investisseurs s'intéresseront à la demande pour son nouveau médicament amaigrissant Foundayo, récemment approuvé, ainsi qu'aux commentaires concernant la pression sur les prix des médicaments contre l'obésité aux États-Unis. Par ailleurs, le géant de la santé CVS Health devrait publier ses résultats du deuxième trimestre. Les investisseurs se concentrent sur d’éventuelles révisions de ses prévisions de bénéfices annuels et sur les performances de sa division de gestion des prestations pharmaceutiques. Parallèlement, Zimmer Biomet s’apprête à publier ses résultats du deuxième trimestre; les investisseurs suivront de près les performances trimestrielles de la société dans le domaine des dispositifs médicaux ainsi que toute mise à jour de ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2026.

Sur le plan économique américain, le rapport national sur l’emploi d’ADP devrait indiquer que les effectifs du secteur privé ont probablement progressé de 70 000 emplois en juillet, après une hausse de 98 000 le mois précédent. Par ailleurs, l’Institute for Supply Management devrait indiquer que son indice PMI du secteur non manufacturier a probablement légèrement progressé à 54,5 en juillet, contre 54 le mois précédent. De plus, les chiffres définitifs des indices PMIcomposites et des servicesde S&P Global pour juillet sont également attendus.

Lisa Cook, gouverneure du Conseilde la Réserve fédérale, doit s'exprimer sur les perspectives économiques lors du déjeuner économique 2026 organisé par l'Anchorage Economic Development Corporation (AEDC) en Alaska. (1605/2005) Par ailleurs, Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, doit prononcer un discours d'ouverture lors de la conférence internationale de l'Economic and Social Research Institute à Tokyo. (2035/0035)

Uber devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre.

Honeywell Aerospace devrait annoncer un bénéfice lors de sa première présentation de résultats en tant que société indépendante, alors même que le fabricant américain d’avionique et de moteurs pour jets privés continue de s’efforcer de résoudre les problèmes liés à sa chaîne d’approvisionnement.

Occidental Petroleum devrait afficher un bénéfice en hausse au deuxième trimestre grâce à la remontée des cours du pétrole, qui a stimulé les flux de trésorerie des producteurs de schiste. Parallèlement, le raffineur Phillips 66 devrait annoncer un résultat ajusté en hausse dans ses résultats du deuxième trimestre, bénéficiant de marges de raffinage plus élevées alors que l’aggravation des tensions au Moyen-Orient a stimulé la demande d’exportations de carburant américain. Par ailleurs, Atmos Energy devrait afficher un bénéfice ajusté dans ses résultats du troisième trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant la demande de gaz naturel.

Carlyle devrait afficher une légère hausse de son bénéfice lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre. Les investisseurs guetteront les commentaires concernant l’appétit pour les produits de crédit privés. Par ailleurs, Chime devrait annoncer un chiffre d’affaires en hausse au deuxième trimestre, porté par une demande soutenue pour ses services bancaires numériques et par l’augmentation des dépenses de sa base d’adhérents en pleine expansion. De plus, la société de technologies de paiement Global Payments devrait afficher une hausse de son bénéfice ajusté au deuxième trimestre, soutenue par la résilience des dépenses de consommation. La société de paiement Block, dirigée par Jack Dorsey, devrait annoncer un bénéfice en hausse au deuxième trimestre, porté par des dépenses de consommation soutenues et une forte demande pour ses produits de services financiers.

Kraft Heinz devrait afficher une baisse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, les pressions inflationnistes croissantes pesant sur la confiance des consommateurs et leurs dépenses pour les produits haut de gamme, notamment les sauces et la charcuterie. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires de la société concernant son redressement, la demande, ses mesures tarifaires, l’impact du conflit au Moyen-Orient ainsi que ses prévisions annuelles.

Elf Beauty devrait publier des résultats encourageants pour le premier trimestre, portés par ses marques populaires, notamment Rhodes, détenue par des célébrités. Ses commentaires sur la question de savoir si le prix est un facteur déterminant pour les consommateurs dans un contexte d’incertitudes liées au commerce, ainsi que la réaffirmation de ses perspectives annuelles, figureront en tête de la liste des points à surveiller pour les investisseurs.

Figma devrait annoncer une forte hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, l’éditeur de logiciels de conception bénéficiant d’une forte demande des entreprises pour ses outils de conception basés sur l’IA. Les investisseurs seront attentifs aux prévisions de l’entreprise, ainsi qu’à ses commentaires sur la monétisation de l’IA et à l’impact des produits d’IA "agentique" sur le secteur des logiciels de conception.

Expedia devrait annoncer une hausse de son bénéfice par action et de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux éventuels freins à la croissance du chiffre d’affaires provenant du Moyen-Orient, aux incertitudes liées à l’IA et aux révisions des prévisions.

Duolingo devrait afficher une croissance de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, la société privilégiant de plus en plus la croissance et la fidélisation de ses utilisateurs plutôt que la monétisation.

DoorDash devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, portée par une forte demande de services de livraison. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant les nouvelles actions promotionnelles et la demande des consommateurs.

NiSource doit publier ses résultats du deuxième trimestre. Les analystes s’attendent à un bénéfice ajusté de 16 cents par action. Les investisseurs se concentreront sur les performances des services de gaz et d’électricité, les tendances de la demande des clients, ainsi que sur toute mise à jour concernant les dépenses d’investissement et les procédures réglementaires.

Du côté de l’économie latino-américaine, le comité de politique monétairede la banque centrale brésiliennedevrait abaisser le taux Selic pour la quatrième fois consécutive, de 25 points de base, à 14%. Par ailleurs, S&P devrait publier les données PMIdu secteur des services et l’indice composite du Brésil pour le mois de juillet. Parallèlement, l’agence statistique mexicaine devrait indiquer que l’investissement fixe brut a probablement reculé de 1,8% en mai, après avoir affiché une hausse de 4% le mois précédent.