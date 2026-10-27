À suivre aujourd'hui - Mercredi 28 octobre

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27 octobre - La Réserve fédérale devrait annoncer sa décision concernant les taux d’intérêt; le taux cible des fonds fédéraux devrait se maintenir dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4 %. Cette décision sera suivie d’une conférence de presse donnée par le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh.

Du côté des résultats financiers, les géants de la technologie Alphabet et Microsoft doivent publier respectivement leurs résultats du troisième trimestre 2026 et du premier trimestre 2027 après la clôture des marchés, alors que les investisseurs se concentrent sur les risques et les avantages du développement de l’IA. Les investisseurs seront attentifs aux informations concernant les dépenses liées à l’IA, la croissance du cloud et les tendances de la demande, ainsi qu’aux commentaires de la direction sur les perspectives en matière de dépenses d’investissement et de rentabilité.

Parmi les autres résultats d’entreprises, FedEx publiera ses résultats du troisième trimestre alors qu’elle s’efforce de maîtriser ses coûts et d’attirer des expéditions plus lucratives, telles que des médicaments à température contrôlée et des composants de refroidissement pour les centres de données d’IA, suite à la scission, le 1er juin, de sa division de transport routier très rentable afin de se concentrer sur son activité principale de livraison express.

Ford Motor devrait publier ses résultats du troisième trimestre après la clôture du marché. Les investisseurs seront attentifs à savoir si l’entreprise communiquera des informations sur l’impact des coûts des matières premières sur ses résultats, tout en surveillant les répercussions financières des récentes perturbations de production.

GE Vernova devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant l’ouverture des marchés. Les analystes s’attendent à ce que ses résultats soient portés par une forte demande de turbines à gaz et d’équipements de réseau, les services publics et les opérateurs de centres de données investissant pour répondre aux besoins croissants en énergie liés aux tendances de l’IA et de l’électrification. Les investisseurs suivront de près la croissance des commandes et du carnet de commandes afin de détecter des signes indiquant que le cycle de la demande reste intact. La principale source de préoccupation reste l’activité éolienne de l’entreprise, qui a pesé sur les résultats au cours des derniers trimestres; les commentaires de la direction sur les pertes dans ce secteur, l’exécution des projets et la voie vers une meilleure rentabilité seront donc au centre de l’attention.

Le raffineur Phillips 66 devrait afficher un bénéfice ajusté en hausse dans ses résultats du troisième trimestre par rapport à l’année dernière, grâce à des marges de raffinage plus élevées, les tensions croissantes au Moyen-Orient ayant stimulé la demande d’exportations de carburants américains.

Le raffineur HF Sinclair devrait afficher un bénéfice ajusté en hausse dans ses résultats du troisième trimestre, grâce à des marges de raffinage plus élevées, les tensions croissantes au Moyen-Orient ayant stimulé la demande d’exportations de carburants américains.

Biogen devrait publier ses résultats du troisième trimestre; les investisseurs s’intéresseront particulièrement aux performances de ses nouveaux médicaments destinés au traitement des maladies rares et au rythme de déclin de ses anciens traitements contre la sclérose en plaques.

La chaîne de burritos Chipotle Mexican Grill devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, soutenue par une demande soutenue pour ses formules à prix avantageux. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur l’impact de l’incertitude macroéconomique croissante sur la demande des consommateurs, ainsi que sur les coûts des intrants et les prévisions annuelles.

Par ailleurs, un procès doit s'ouvrir à Los Angeles concernant des plaintes déposées par des jeunes femmes qui affirment qu’Instagram et Snapchat ont provoqué chez elles une dépression, de l’anxiété et des troubles alimentaires. Ce procès mettra à l’épreuve les allégations formulées dans des milliers de poursuites judiciaires concernant l’impact de ces plateformes sur les adolescents.

De plus, la Banque du Canada doit annoncer sa décision concernant les taux d’intérêt; les économistes s’attendent à ce que la banque centrale relève son taux directeur de 2,25 % à 2,5 %.