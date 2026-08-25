À suivre aujourd'hui - Mercredi 26 août

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25 août -

Nvidia publie ses résultats du deuxième trimestre. Les analystes s'attendent à ce que Nvidia annonce une hausse de 96,5 % de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, portée par un chiffre d'affaires des centres de données qui a plus que doublé, alors que les dépenses en infrastructures d'IA continuent de s'accélérer. Les investisseurs seront attentifs aux perspectives du fabricant de puces pour le troisième trimestre, à l’état d’avancement de la montée en puissance de sa puce Vera Rubin et aux dernières informations concernant ses activités en Chine.

Sur le plan économique américain, le Bureau d’analyse économique du département du Commerce publiera les données de juillet relatives à l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), la mesure de l’inflation privilégiée par la Réserve fédérale, ainsi que sa deuxième estimation du PIB du deuxième trimestre. L’inflation globale mesurée par l’indice PCE devrait progresser de 0,1 % en juillet, tandis que l’indice sous-jacent, qui exclut les produits alimentaires et l’énergie, devrait augmenter de 0,2 %, laissant le taux annuel inchangé à 3,3 %. Par ailleurs, le Bureau du recensement du département du Commerce devrait annoncer une hausse de 0,5 % des commandes de biens durables en juillet. Hors matériel de transport, les commandes devraient avoir progressé de 0,6 %, contre une hausse de 0,7 % en juin. La deuxième estimation de la croissance du PIB au deuxième trimestre devrait confirmer un taux de croissance annualisé de 1,5 %. La publication de ces données inclura également des chiffres sur les revenus et les dépensesdes particuliers, ainsi que les bénéfices préliminaires des entreprises. Les revenus des particuliers devraient avoir augmenté de 0,2 % en juillet.

Le géant des logiciels d’entreprise Salesforce s’apprête à publier ses résultats du deuxième trimestre. Les analystes tablent sur une hausse de 10,6 % de son chiffre d’affaires, portée par la demande croissante pour ses agents autonomes basés sur l’IA, alors même que cette technologie suscite des craintes de perturbation.

HP devrait faire état d’un ralentissement de la croissance de son chiffre d’affaires au troisième trimestre. Cela témoigne d’une faible demande, les hausses de prix liées à la crise des puces mémoire ayant incité certains clients à resserrer leurs budgets. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur les PC dotés d’IA et sur la manière dont HP gère ces hausses de prix tout en faisant face à la concurrence de rivaux tels que le groupe chinois Lenovo et le fabricant américain de PC Dell Technologies.

La chaîne de grands magasins Kohl’s devrait afficher une baisse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, pénalisée par la prudence des consommateurs face à l’incertitude macroéconomique. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires concernant le redressement de l’entreprise, le moral des consommateurs, l’impact du conflit au Moyen-Orient et les remboursements de droits de douane, ainsi que les prévisions annuelles.

Thomas Barkin, président de la Banque fédérale de réserve de Richmond, participe à une table ronde dans le cadre de l’événement “State of Our Community” organisé par la Chambre de commerce de Greensboro, à Greensboro, en Caroline du Nord. (11h45 / 15h45).

Abercrombie & Fitch devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenue par une demande résiliente pour ses marques de mode malgré un moral des consommateurs en berne. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant la demande des consommateurs, les ventes de la rentrée scolaire, la croissance internationale et les prévisions annuelles du distributeur.

La Banque Nationale du Canada devrait annoncer une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, tirée par des revenus d’intérêts plus importants.

En Amérique latine, le Brésil doit publier en milieu de mois ses données d’inflation IPCA-15 pour le mois d’août. Cet indice, suivi de près, devrait reculer de 0,31 % en août après avoir progressé de 0,06 % en juillet. En glissement annuel, l’inflation devrait s’établir à 4,34 %, contre 4,52 % le mois précédent.

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