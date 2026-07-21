À suivre aujourd'hui - Mercredi 22 juillet

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21 juillet - Les résultats financiers d’une multitude d’entreprises seront au centre de l’attention aujourd’hui. Le géant technologique Alphabet devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires, portée par la forte croissance tant de son activité de cloud computing que de son pôle publicitaire principal. Les investisseurs s’intéresseront toutefois avant tout aux perspectives d’investissements de la société mère de Google pour le reste de l’année, ainsi qu’à ses projets pour rivaliser avec Anthropic et OpenAI dans la course à l’intelligence artificielle.

Le constructeur de véhicules électriques Tesla devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, après avoir livré un nombre record de véhicules électriques entre avril et juin.

IBM s’attend à ce que son chiffre d’affaires et son bénéfice par action ajusté soient inférieurs aux estimations des analystes lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre, les clients réorientant leurs dépenses d’investissement vers les infrastructures de centres de données. Les investisseurs seront attentifs à tout commentaire supplémentaire sur l’impact de cette réorientation sur les prévisions annuelles de l’entreprise et ses contrats majeurs, ainsi que sur ses implications à plus long terme.

Philip Morris International publiera ses résultats du deuxième trimestre – ses premiers résultats depuis l’annonce de changements réglementaires majeurs aux États-Unis, qui devraient profiter à des produits tels que ses sachets de nicotine Zyn. Les investisseurs seront attentifs à savoir si le fabricant de tabac le plus valorisé au monde revoit ses perspectives à la hausse grâce à ces changements, et attendront des commentaires sur la manière dont ceux-ci affecteront le plus grand marché mondial des alternatives au tabac.

AT&T devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenue par une forte demande dans les secteurs de la téléphonie mobile et du haut débit.

Le fabricant de puces analogiques Texas Instruments devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, grâce à une reprise généralisée des marchés industriels finaux et à une forte demande pour ses puces utilisées dans les centres de données d’intelligence artificielle.

L'opérateur de marché des produits dérivés CME Group devrait annoncer une baisse de son bénéfice au deuxième trimestre, pénalisé par une volatilité relativement plus faible au cours de ces trois mois, les marchés américains étant restés relativement stables et sur une trajectoire haussière.

Lorsque GE Vernova publiera ses résultats du deuxième trimestre, les analystes s'attendent à ce que la société annonce un bénéfice par action de 3,04 dollars, soit près du double de celui enregistré il y a un an. Les investisseurs devraient s’intéresser particulièrement à la capacité de l’entreprise à maintenir la forte dynamique observée en début d’année, alors que la demande croissante en électricité liée aux centres de données d’IA, aux projets d’extension du réseau et aux investissements dans les centrales au gaz continue de stimuler les commandes.

Kinder Morgan s’apprête à publier ses résultats du deuxième trimestre et les analystes tablent sur un BPA d’environ 0,32 dollar par action. Les investisseurs seront attentifs aux dernières informations concernant l’évolution des volumes, la stabilité des revenus issus des commissions et la manière dont l’entreprise gère les conditions macroéconomiques et celles du marché de l’énergie.

Moody’s devrait afficher un bénéfice en hausse au deuxième trimestre, grâce à une émission obligataire soutenue. Les investisseurs suivront de près les commentaires de la direction concernant le reste de l’année.

ServiceNow devrait afficher une croissance de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenue par une demande résiliente pour ses produits logiciels. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur l’impact potentiel des outils d’IA avancés proposés par des start-ups telles qu’Anthropic et OpenAI sur la demande adressée aux éditeurs de logiciels traditionnels.

Le gestionnaire d’actifs et de patrimoine Northern Trust devrait afficher un bénéfice en hausse au deuxième trimestre, grâce à une augmentation des revenus issus des commissions. Par ailleurs, Raymond James Financial devrait afficher un bénéfice en hausse au troisième trimestre, grâce aux solides performances de sa division marchés de capitaux.

Molina Healthcare doit publier ses résultats du deuxième trimestre; les investisseurs suivront de près les tendances en matière d’adhésions à ses régimes d’assurance maladie soutenus par l’État, ainsi que l’évolution des coûts médicaux.

Rollins devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses produits de lutte contre les nuisibles, notamment en Amérique du Nord. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant les stratégies de tarification.

La société canadienne Rogers Communications devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenue par la forte croissance de ses activités dans les médias et le sport. Les investisseurs suivront de près les projets d’investissement de la société ainsi que ses commentaires sur la tarification.

Du côté de l’Amérique latine, l’agence nationale des statistiques argentine devrait indiquer que l’activité économique du pays a probablement progressé de 2,3 % en mai, après une hausse de 1,6 % en avril.