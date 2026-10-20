À suivre aujourd'hui - Mercredi 21 octobre

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20 octobre - Plusieurs grandes entreprises des secteurs de la technologie, des télécommunications, de la santé, de l’industrie et des biens de consommation doivent publier leurs résultats.

Meta devrait annoncer un ralentissement de la croissance de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, dans un contexte d’investissements croissants de la société dans des fonctionnalités basées sur l’IA visant à stimuler l’engagement sur ses plateformes de réseaux sociaux. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur les plans d’investissement de la société mère de Facebook pour l’année et sur son flux de trésorerie disponible, après le lancement des nouveaux modèles de la série Muse Wonder destinés à concurrencer Anthropic et OpenAI sur le marché de l’IA d’entreprise.

Tesla devrait annoncer une baisse de 1 % de son chiffre d’affaires. Cependant, les livraisons de l’entreprise ont bondi au troisième trimestre suite à une reprise en Europe.

Les analystes s’attendent à une hausse de 3 % du chiffre d’affaires d’IBM au troisième trimestre. Les investisseurs chercheront des signes indiquant que l’entreprise retrouve son élan après l’avertissement lancé au trimestre dernier selon lequel les dépenses en infrastructures d’IA retardaient les achats de ses logiciels et de ses produits mainframe par les clients. Par ailleurs, les analystes s’attendent à ce que le chiffre d’affaires de Texas Instruments au troisième trimestre progresse de plus de 24 %, les dépenses en infrastructures d’IA et la reprise des marchés industriels et automobiles stimulant la demande de puces analogiques.

Par ailleurs, AT&T devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, soutenue par une augmentation des changements d’opérateur et des mises à niveau des clients suite aux lancements des nouveaux iPhone.

Parmi les entreprises grand public, Philip Morris International publiera ses résultats du troisième trimestre. Le plus grand fabricant mondial de tabac est confronté à une concurrence féroce de la part de ses concurrents sur le marché en pleine croissance des sachets de nicotine, ainsi qu’à des perturbations réglementaires dans son activité de tabac chauffé, mais a bénéficié ces derniers trimestres d’un coup de pouce inattendu provenant des ventes de cigarettes.

Dans le secteur de la santé, Abbott devrait publier ses résultats du troisième trimestre, les investisseurs s’intéressant particulièrement à ses activités de diagnostic et de dispositifs médicaux, notamment les valves cardiaques et les tests de dépistage du cancer. L’assureur santé Elevance devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant l’ouverture des marchés. Les investisseurs devraient être attentifs à d’éventuelles révisions de ses prévisions annuelles, ainsi qu’aux commentaires sur les coûts médicaux.

Dans le secteur des transports, Southwest Airlines devrait afficher un bénéfice en hausse au troisième trimestre, la hausse des tarifs aériens et les revenus générés par son modèle économique remanié contribuant à compenser la flambée des coûts du carburant. Les investisseurs se concentreront sur les tendances de la demande, le pouvoir de fixation des prix et la capacité de ses nouvelles initiatives de revenus à soutenir la croissance des bénéfices jusqu’en 2027.

Parmi les services publics, NextEra Energy devrait afficher un bénéfice en hausse au troisième trimestre, soutenu par les solides performances de son activité dans les énergies renouvelables et par la demande croissante en électricité. Selon les estimations compilées par LSEG, les analystes s’attendent à ce que la société affiche un bénéfice ajusté de 1,16 dollar par action pour le trimestre, contre 1,02 dollar par action un an plus tôt.

Au-delà des résultats financiers, le directeur général de Target, Michael Fiddelke, et d’autres dirigeants présenteront la stratégie commerciale de l’entreprise pour la période des fêtes de fin d’année.

Par ailleurs, le “Long Horizon Physical AI Summit”, qui se tiendra à San Francisco, réunira à Fort Mason des chercheurs en intelligence artificielle, des développeurs en robotique et des leaders du secteur.

Du côté de l’actualité économique, l’INDEC, l’institut national de statistique argentin, doit publier les chiffres de l’activité économique du mois d’août; la croissance devrait rebondir de 0,3 % après une baisse de 1,4 % en juillet.