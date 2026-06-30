À suivre aujourd'hui - Mercredi 1er juillet

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30 juin - Aux États-Unis, l’Institute for Supply Management (ISM) devrait publier son indice PMI manufacturier pour le mois de juin, dont le niveau devrait rester inchangé à 54. L’indice ISM des prix payés dans le secteur manufacturier devrait s’établir à 78 pour le même mois. Par ailleurs, le rapport national sur l’emploi d’ADP devrait indiquer une hausse des embauches dans le secteur privé d’environ 118.000 en juin, contre 122.000 précédemment. Par ailleurs, les données de Challenger sur les licenciements en juin et l’indice PMI manufacturier définitif de S&P Global pour juin sont également attendus. Le Bureau du recensement devrait publier les données sur les dépenses de construction, qui devraient afficher une hausse de 0,1 % en mai après une augmentation de 0,4 % en avril.

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, doit participer au Forum de la Banque centrale européenne sur la politique monétaire à Sintra, au Portugal. (09h00/13h00)

General Mills devrait publier son chiffre d’affaires du quatrième trimestre, soutenu par une demande résiliente pour ses snacks et ses céréales malgré l’incertitude économique. Les investisseurs se concentreront sur les commentaires concernant les dépenses de consommation, les stratégies de tarification et les prévisions annuelles.

Lime, opérateur de vélos et de trottinettes électriques soutenu par Uber, et ITG, société spécialisée dans les infrastructures numériques, devraient entrer en bourse à New York.

FactSet Research Systems devrait publier ses résultats du troisième trimestre, soutenus par une croissance régulière du nombre d’abonnements et une forte demande pour ses offres d’analyse. L’attention se portera sur la question de savoir si l’entreprise revoit à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année, alors que les turbulences du marché et les tensions géopolitiques renforcent le recours des clients à ses services de données.

Du côté de l'Amérique latine, l'indice PMI manufacturier de S&P Global pour le Mexique et le Brésil, portant sur le mois de juin, sera publié, offrant un aperçu de l'activité industrielle dans ces pays. Par ailleurs, les données relatives au taux directeur de la banque centrale brésilienne pour le mois de mai sont également attendues. Les données sur les flux de change du pays pour la semaine close le 26 juin devraient également être publiées. Par ailleurs, les chiffres du solde budgétaire du Mexique pour le mois de mai sont également attendus. Parallèlement, l’indice IMACEC de l’activité économique au Chili devrait avoir progressé de 0,3 % en mai, après une baisse de 1,2 % le mois précédent.