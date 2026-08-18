À suivre aujourd'hui - Mercredi 19 août

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18 août -

Les résultats des enseignes de distribution seront au cœur de l’actualité aujourd’hui. Target devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires comparable au deuxième trimestre, l’enseigne ayant bénéficié de la baisse des prix de certains articles et d’investissements visant à améliorer la mise en avant des produits. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant les habitudes d’achat et les prévisions pour le second semestre.

TJX devrait publier ses résultats du deuxième trimestre; les investisseurs attendent des commentaires sur les prévisions, les pressions potentielles sur les marges et la santé financière des consommateurs à faibles revenus.

Lowe's devrait afficher un chiffre d'affaires en hausse au deuxième trimestre, la demande de produits de bricolage se maintenant, même si les taux hypothécaires élevés et un marché immobilier morose pourraient continuer à peser sur les grands projets de rénovation. Les investisseurs guetteront les signes d'évolution des dépenses de consommation, de la demande pour les articles haut de gamme et des perspectives de l'entreprise pour l'année.

Le fabricant de cosmétiques Estée Lauder devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, soutenu par une amélioration de la demande à mesure que les efforts de restructuration menés par le directeur général Stéphane de La Faverie portent leurs fruits. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant le moral des consommateurs, la demande en Chine, l'impact du conflit au Moyen-Orient, la chaîne d'approvisionnement, les plans de redressement ainsi que les prévisions annuelles.

Coty, quant à lui, devrait afficher une baisse de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, les consommateurs restant réticents à effectuer des dépenses discrétionnaires dans un contexte de pressions inflationnistes. Les investisseurs seront également attentifs aux commentaires concernant les licences de marques, les efforts de redressement, l’endettement, d’éventuelles cessions et les prévisions annuelles.

SpaceX lance une nouvelle série de satellites Starlink depuis la base de la Force spatiale de Vandenberg, en Californie.