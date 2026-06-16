À suivre aujourd'hui - Mercredi 17 juin

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16 juin - Les responsables de la Réserve fédérale devraient, selon les prévisions générales, maintenir le taux directeur dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75% lorsqu’ils annonceront, plus tard dans la journée, leur décision très attendue sur les taux d’intérêt. Ils devraient également réviser leur communiqué de fin de réunion afin qu’il ne laisse plus entendre que la prochaine décision sera probablement une baisse des taux. Ils publieront également des projections actualisées concernant le marché du travail et l’inflation, qui pourraient refléter un optimisme accru quant à l’emploi et une plus grande inquiétude face aux pressions sur les prix qu’en mars.

Sur le plan économique américain, les chiffres des ventes au détail du mois de mai doivent être publiés et devraient afficher une hausse de 0,5%, après une progression similaire en avril. Hors automobiles, les ventes devraient avoir légèrement progressé de 0,5% le mois dernier, soit un peu moins que la hausse de 0,7% enregistrée en avril. Le Bureau du recensement du département du Commerce s’apprête à publier les données sur les stocks des entreprises pour le mois d’avril, qui devraient afficher une hausse de 0,5%, en baisse par rapport à la progression de 0,9% observée en mars. Par ailleurs, l’Association nationale des agents immobiliers devrait indiquer que les ventes de logements en attente ont probablement progressé de 0,8% en mai, après une hausse de 1,4% en avril.

Ruth Porat, présidente et directrice des investissements d’Alphabet et de Google, doit prendre la parole lors d’un événement organisé par l’Economic Club of New York.

En Amérique latine, la banque centrale du Brésil devrait procéder à une troisième baisse consécutive de 25 points de base de son taux directeur, alors que les responsables politiques s’efforcent de lutter contre une inflation persistante tout en réduisant progressivement les coûts d’emprunt, qui se situent à des niveaux proches de leurs plus hauts niveaux depuis près de deux décennies. Parallèlement, l’indice IBC-Br, qui mesure l’activité économique du pays, devrait avoir progressé de 0,6% en avril, après avoir reculé de 0,7% en mars.