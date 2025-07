A suivre aujourd'hui... Mercialys

(AOF) - Mercialys a annoncé la signature de l’enseigne alimentaire Lidl en reprise des surfaces du Géant Casino sur le site de Niort. L’installation de Lidl est prévue sur la seconde partie de l’année 2026. "Cette transition d’enseigne alimentaire s’est déroulée sans rupture de flux locatif pour Mercialys ", souligne la foncière spécialisée dans les centres commerciaux. Les surfaces rendues disponibles par le départ du Géant Casino permettront également d’accueillir une grande enseigne internationale du secteur du textile dont le bail est en cours de finalisation.

Parallèlement des négociations sont avancées pour l'implantation de deux autres enseignes de renom non présentes dans la région.

Les points forts de la valeur

- « Pure player » de galeries commerciales en France, créé en 2005 ;

- Patrimoine de 48 actifs d’une valeur de 2,9Mds€, composé à 85 % de grands centres régionaux et commerciaux ;

- Revenus locatifs de 178 M€ tirés à 68 % d’enseignes nationales ou internationales, à 14 % d’enseignes locales et à 18 % de marques du groupe Casino ;

- Modèle d’affaires de transformation des actifs immobiliers au service des comportements d’achat et de pérenisation des revenus locatifs, via l’implantation dans les régions attractives, l’offre de services et produits abordables, des actifs de réserves foncières et la requalification des surfaces commerciales ;

- Capital ouvert (6 % pour Black Rock et 5,3 % pour AXA IM), Eric Le Gentil présidant le conseil de 9 administrateurs, Vincent Ravat étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires optimisée en septembre par une nouvelle gouvernance exécutive :

- recentrage des locataires sur l’offre de biens et services essentiels aux clients (alimentaire, santé & cosmétiques ou multimédia, électroménager & culture vs habillement), avec 87 marques introduites en 4 ans,

-diminution de la dépendance aux enseignes Casino -Géant, Monoprix…- revenue à 5,6 % en 2024 ;

- nouveaux outils immobiliers : acquisitions d’ImocomPartners et de DEPUR et cessions en cours de 9 sites mal situés et redéveloppement de 4 autres,

- innovation fondée sur un écosystème digital propriétaire avec une plateforme centralisée « G La Galerie » aux données des 1,3 millions de consommateurs accessibles aux enseignes clientes, et sur l’écosystème Le Shop/Ocitô décliné entre une plateforme logistique du 1er kilomètre, une de solutions du dernier kilomètre et une place de marché pour les consommateurs ;

- Stratégie environnementale « Fair impact » visant la neutralité carbone en 2030 :

- 66 % de déchets valorisés (objectif de 100 %),

- aucune utilisation de produit phytosanitaire et absence d’artificialisation des sols,

- 100 % des achats supérieurs à 10 M€ assortis de clauses RSE,

- émissions de lignes de crédit avec clauses environnementales ;

- 407 M€ de ressources foncières et portefeuille de projets de 4O8 M€ jusqu’en 2029 ;

- Bilan assaini avec un levier de la dette ramené à 5,5, un ratio LTV de 36,9 % et une maîtrise de la dette (2 % de coût moyen et sans échéance avant 2026).

Défis

- Suivi de 2 critères spécifiques : l’actif net réévalué ou ANR (16,45 €), à comparer au cours de Bourse, et le taux de vacances des immeubles (2,3 %) ;

- Face à la fermeture de six magasins Casino hébergés par Mercialys, impératif de réussite pour la restructuration des hypermarchés, via l’accroissement des surfaces de galerie commerciale et le déploiement d’espaces de coworking dans les sites (objectif de 1,5 Md€ de revenus additionnels) ;

- Objectif 2025 d’une hausse résultat courant par action entre 1,22 et 1,25 € et d’un dividende de 1 € au moins, soit un taux de distribution entre 75 et 95 % ;

- Dividende 2024 en légère hausse à 0,99 €, soit 85 % du bénéfice net.