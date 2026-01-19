 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... Medincell
information fournie par AOF 19/01/2026 à 08:06

(AOF) - Medincell s'est particulièrement distingué vendredi, porté par une note d'Oddo BHF qui a confirmé sa recommandation à Surperformance sur le titre, tout en relevant sa cible de cours de 27 à 34 euros. Les analystes estiment que les prochains mois devraient être transformants pour la société de licensing biopharmaceutique en phase clinique et commerciale qui développe des traitements injectables à action prolongée dans de nombreux domaines thérapeutiques.

En se basant sur les données de 2024 et 2025, Oddo BHF anticipe des ventes comprises entre 270 et 300 millions d'euros pour Uzedy en 2026. Uzedy est un médicament antipsychotique utilisé principalement dans le traitement de la schizophrénie. Il a été développé par Teva Pharmaceuticals grâce à la technologie BEPO de Medincell qui permet au médicament de se diffuser lentement et de manière constante dans l'organisme après l'injection. Si les estimations d'Oddo BHF sont correctes pour 2026, Medincell pourrait ainsi toucher des redevances comprises entre 12 et 13 millions d'euros. La société française est également susceptible de recevoir des paiements en fonction de certains seuils de ventes du produit.

Parmi les autres éléments qui justifient le relèvement d'objectif de cours selon Oddo BHF : l'approbation attendue d'un autre médicament, toujours en partenariat avec Teva Pharmaceuticals. Après des résultats probants de phase 3, le dossier de l'Olanzapine LAI a été déposé le 9 décembre dernier auprès des autorités sanitaires américaines. Une approbation est espérée pour le mois d'octobre. Le groupe financier pense que ce traitement peut devenir un blockbuster (qui génère un milliard de dollars de revenus chaque année).

En outre, Medincell a signé un partenariat avec Abbvie et le premier médicament issu de cet accord va entrer en phase clinique. Toutefois, ni la molécule, ni l'indication de ce potentiel traitement n'ont pour l'instant été dévoilés. Oddo BHF mise soit sur la neurologie, soit l'immunologie, ou enfin sur le traitement de la migraine chronique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Spécialiste des médicaments injectables à action prolongée, luttant contre la schizophrénie et les douleurs postopératoires, créé en 2003 ;

- Chiffre d’affaires de 9 M€ découlant de versements financiers de clients ou partenaires et réparti entre Teva (60 %), la fondation Gates (18 %), Unitaid (7 %) ;

- Ambition : développement rapide du portefeuille de produits en capitalisant sur la technologie propriétaire BEPO® combinée avec des principes actifs et de nouvelles molécules, développées intégralement en partenariat dès le début du processus de R&D ;

- Capital ouvert, la famille fondatrice Nguyen détenant 9,57 % des actions, Franck Sturtz derrière les salariés et consultants (21,05 %), Philippe Guy présidant le conseil de 12 administrateurs, Christophe Douat étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité d’un modèle d’affaires sur 5 piliers :

- le développement en interne d’où une maîtrise du choix des médicaments candidats, un contrôle accrû sur les produits et la limitation des risques

- la plateforme SteadyTeq, au cœur des formulations UZEDY et TEV-74 créées avec TEVA

- le développements en partenariats dans un but d’optimisation financière : avec TEVA depuis 2013, avec le canadien AIC, Unitaid, la fondation Gates et, depuis 2024, le laboratoire AbbVie pour le développement de 6 traitements,

- la maîtrise des polymères par le biais d’une société commune avec Corbion,

- l’innovation, soutenue par 21,1 M€ de frais de R&D, avec 3 avancées prometteuses : l’amélioration du potentiel immunomodulateur d’un anticorps monoclonal ciblant les tumeurs dans le mélanome, la sortie de BEPO® STAR, technologie élargie à un plus grand nombre de médicaments et, enfin un dispositif in vitro accélérant les formulations et la sélection des candidats précliniques ;

- Stratégie environnementale menée par le comité ESG présidé par Philippe Guy visant à la réduction des quantités de principes actifs, de contrôle de leur élimination et d’éco-conception des produits ;

- Evolution du portefeuille :

- schizophrénie : UZEDY® commercialisé aux Etats-Unis, LONGAVO (à base de rispéridone) approuvé aux Etats-Unis, en Corée et au Canaada puis mdcTJK ,

- autres médicaments : mdcCWM en clinique phase 3 (douleur post-opératoire) mdcWWM (contraception) et mdcSTM (paludisme), en phase préclinique ;

- Succès du partenariat avec TEVA : mise sur le marché américain de UZEDY® et des résultats prometteurs pour le TEV-749, avec objectif de ventes de 1,5 à 2 Mds€ ;

- Bilan renforcé en mars par l’augmentation de capital de 42,9 M€ avec près de 72 M€ de disponibilités.

=/ Défis /=

- Forte sensibilité boursière aux avis de la FDA américaine de recevabilité d’une demande de mise sur le marché, la commercialisation ne pouvant débuter que huit mois après, période nécessaire à l’approbation définitive ;

- Après l’aval, en octobre, de la FDA américaine à l’extension de l’UZEDY aux troubles bi-polaires, attentes d’ici la fin de l’année de son avis sur le TEV-749 ou Olanzapine LAI contre la schizophrénie,

- Fortes attentes à l’égard du partenariat avec AbbVie : accord de co-développement et de licence accompagné d’un financement, déjà versé, de 35 M$ et pouvant déboucher à terme jusqu’à 1,9 Md$ de milestones et de royalties

- Objectif 2025-2026 (exercice clos le 31 mars) : chiffre d’affaires multiplié par 2 ou 3 grâce aux royalties sur les ventes par TEVA de l’UZEDY® aux Etats-Unis (perspectives de 160 M€ en 2025) et réduction de moitié des pertes opérationnelles, autour de 5 M€ ;

- Objectif 2026-27 : rentabilité opérationnelle.

- Absence de dividende.

