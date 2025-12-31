A suivre aujourd'hui... Maurel & Prom

(AOF) - Maurel & Prom (M&P) annonce avoir conclu un accord définitif relatif à la cession de ses 120,4 millions d'actions, représentant 20,07% du capital, dans Seplat Energy, l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie au Nigéria, à Heirs Energies. La cession est réalisée pour un prix de cession total de 496 millions de dollars, comprenant un premier paiement de 248 MUSD, le solde étant payable sous 30 jours et garanti par une lettre de crédit irrévocable.

=/ Points clés /=

- Opérateur d’exploration et production d’hydrcbarbures créé en 1831 et recentré depuis 2001 sur sur l’exploitation d’huile&gaz ;

- Chiffre d’affaires de 808 M$ réalisé à aux 2/3% en Afrique (Gabon, Angola et Tanzanie) et en Amérique latine (Colombie et Venezuela), réparti entre la production d’huile pour près de 90% et le reste entre le gaz pour et les forages ;

- Production de 36 222 bep/j (baril équivalant pétrole/jour) et réserves brutes de 242 Mbep (65 % au Gabon, 23 % en Tanzanie, 11 % en Angola) ;

- Ambition de croissance de l’activité par l’exploration et la veille d’opportunités de fusions-acquisitions en Afrique et Amérique latine et, à moyen terme, par la diversification dans les activités bas carbone connexes à l’exploration-production ;

- Capital contrôlé à 71,09% par PIE, holding de la pétrolière indonésienne Pertamina, John Anis présidant le conseil de 8 administrateurs et Olivier de Langavant étant directeur général.

=/ Enjeux /=

Agilité du modèle d’affaires alliant développements et désendettement :

- maximisation de la valeur des actifs existants par recherche de ressources en bordure des champs existants telle l’acquisition de Wentworh Ressources dans le champ gazier tanzanien de Mnazi Bay, contrat en cours d’acquisition à Assala, Tanzanie…,

- monétisation- farm-out, vente ou introduction en Bourse- favorisant à la fois le désendettement et l’autofinancement libre,

- diversification dans le solaire,

- flexibilité financière pour financer les acquisitions ;

- Stratégie environnementale :

- 2050 : neutralité totale en 2050 sur les champs opérés au Gabon et en Tanzanie :

- 2030 vs 2020 : réduction de 90 % du gaz torché, de 97 % des rejets de gaz, de 60 % des émissions de CO2,

- via l’élimination des émissions de méthane et le repli du torchage et la remédiation des impacts sur ls milieux naturels ;

- Avancées stratégiques :

- Gabon : sécurisation des relations avec les autorités locales et octroi du permis d’Etekamba (gaz) dans le centre du pays;

- Nigeria : obtention par la Seplat Energy, détenue à 20 %, des actifs offshore d’ExxonMobil, attendue relutive sur sa production et ses réserves,

- Colombie : accord à l’acquisition, pour 150 M$, d’une participation opérée de 40% dans le permis gazier Sinu-9 (63,5 Gpc de réserves prouvées et probables),

- Angola : entrée dans le projet de centrale photovoltaïque Quilemba Solar ;

- Bilan non endetté avec une trésorerie nette de 34 M$ et un flux de trésorerie disponible de 241 M$, en augmentation de 54% par rapport à 2023.

=/ Défis / =

- Forte sensibilité de l’autofinancement libre au cours du pétrole -70 $/b : 270 M$ pour un cours de 70 $/b et 320 M$ pour un cours de 80 $/b ;

- Après la forte reprise des activités sur le champ vénézuélien d’Urdaneta Oeste détenu à 40 % et contributeur à hauteur de 23 % de la production de pétrole du groupe, révocation à partie du 27 mai de la licence d’exploitation « OFAC « dans le pays, entraînant une probabilité d’asséchement de la trésorerie (perte des dividendes remontés de la filiale locale) ;

- Résultat des négociations en cours avec les Etats-Unis pour la récupération de la licence ;

- Résultat de la campagne sismique sur le permis d’Ezanga au Gabon et du forage de puits sur le permis de Fiume Tellaro en Sicile ;

- Objectifs 2025, fournis avant l’annonce de l’arrêt de la licence vénézuélienne :

- production de 39 100 bep/j,

- 195 M$ d’investissements dont 40 M$ en exploration et 155 M$ en développement (110 M$ au Gabon 20 M$ en Tanzanie et 25 M$ en Angola) ;

- Dividende 2024 en hausse à 0,33 €.