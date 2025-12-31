 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A suivre aujourd'hui... Maurel & Prom
information fournie par AOF 31/12/2025 à 08:34

(AOF) - Maurel & Prom (M&P) annonce avoir conclu un accord définitif relatif à la cession de ses 120,4 millions d'actions, représentant 20,07% du capital, dans Seplat Energy, l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie au Nigéria, à Heirs Energies. La cession est réalisée pour un prix de cession total de 496 millions de dollars, comprenant un premier paiement de 248 MUSD, le solde étant payable sous 30 jours et garanti par une lettre de crédit irrévocable.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Maurel & Prom

=/ Points clés /=

- Opérateur d’exploration et production d’hydrcbarbures créé en 1831 et recentré depuis 2001 sur sur l’exploitation d’huile&gaz ;

- Chiffre d’affaires de 808 M$ réalisé à aux 2/3% en Afrique (Gabon, Angola et Tanzanie) et en Amérique latine (Colombie et Venezuela), réparti entre la production d’huile pour près de 90% et le reste entre le gaz pour et les forages ;

- Production de 36 222 bep/j (baril équivalant pétrole/jour) et réserves brutes de 242 Mbep (65 % au Gabon, 23 % en Tanzanie, 11 % en Angola) ;

- Ambition de croissance de l’activité par l’exploration et la veille d’opportunités de fusions-acquisitions en Afrique et Amérique latine et, à moyen terme, par la diversification dans les activités bas carbone connexes à l’exploration-production ;

- Capital contrôlé à 71,09% par PIE, holding de la pétrolière indonésienne Pertamina, John Anis présidant le conseil de 8 administrateurs et Olivier de Langavant étant directeur général.

=/ Enjeux /=

Agilité du modèle d’affaires alliant développements et désendettement :

- maximisation de la valeur des actifs existants par recherche de ressources en bordure des champs existants telle l’acquisition de Wentworh Ressources dans le champ gazier tanzanien de Mnazi Bay, contrat en cours d’acquisition à Assala, Tanzanie…,

- monétisation- farm-out, vente ou introduction en Bourse- favorisant à la fois le désendettement et l’autofinancement libre,

- diversification dans le solaire,

- flexibilité financière pour financer les acquisitions ;

- Stratégie environnementale :

- 2050 : neutralité totale en 2050 sur les champs opérés au Gabon et en Tanzanie :

- 2030 vs 2020 : réduction de 90 % du gaz torché, de 97 % des rejets de gaz, de 60 % des émissions de CO2,

- via l’élimination des émissions de méthane et le repli du torchage et la remédiation des impacts sur ls milieux naturels ;

- Avancées stratégiques :

- Gabon : sécurisation des relations avec les autorités locales et octroi du permis d’Etekamba (gaz) dans le centre du pays;

- Nigeria : obtention par la Seplat Energy, détenue à 20 %, des actifs offshore d’ExxonMobil, attendue relutive sur sa production et ses réserves,

- Colombie : accord à l’acquisition, pour 150 M$, d’une participation opérée de 40% dans le permis gazier Sinu-9 (63,5 Gpc de réserves prouvées et probables),

- Angola : entrée dans le projet de centrale photovoltaïque Quilemba Solar ;

- Bilan non endetté avec une trésorerie nette de 34 M$ et un flux de trésorerie disponible de 241 M$, en augmentation de 54% par rapport à 2023.

=/ Défis / =

- Forte sensibilité de l’autofinancement libre au cours du pétrole -70 $/b : 270 M$ pour un cours de 70 $/b et 320 M$ pour un cours de 80 $/b ;

- Après la forte reprise des activités sur le champ vénézuélien d’Urdaneta Oeste détenu à 40 % et contributeur à hauteur de 23 % de la production de pétrole du groupe, révocation à partie du 27 mai de la licence d’exploitation « OFAC « dans le pays, entraînant une probabilité d’asséchement de la trésorerie (perte des dividendes remontés de la filiale locale) ;

- Résultat des négociations en cours avec les Etats-Unis pour la récupération de la licence ;

- Résultat de la campagne sismique sur le permis d’Ezanga au Gabon et du forage de puits sur le permis de Fiume Tellaro en Sicile ;

- Objectifs 2025, fournis avant l’annonce de l’arrêt de la licence vénézuélienne :

- production de 39 100 bep/j,

- 195 M$ d’investissements dont 40 M$ en exploration et 155 M$ en développement (110 M$ au Gabon 20 M$ en Tanzanie et 25 M$ en Angola) ;

- Dividende 2024 en hausse à 0,33 €.

Valeurs associées

MAUREL & PROM
5,4150 EUR Euronext Paris +5,97%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 31/12/2025 à 08:34:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • RAMSAY GENERALE : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    RAMSAY GENERALE : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 31.12.2025 09:37 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • 2026, l’année des 3 R !
    2026, l’année des 3 R !
    information fournie par Ecorama 31.12.2025 09:10 

    Résilience, Repricing et Réallocation : trois dynamiques qui pourraient définir l'année 2026 sur les marchés. Alors que l'économie mondiale résiste aux chocs, que le coût du capital se redessine et que les flux d'investissement se déplacent vers de nouvelles régions ... Lire la suite

  • Sophie Zurquiyah (Viridien) : "Après 140% de hausse cette année, notre action a encore du potentiel !"
    Sophie Zurquiyah (Viridien) : "Après 140% de hausse cette année, notre action a encore du potentiel !"
    information fournie par Ecorama 31.12.2025 09:06 

    Sophie Zurquiyah, PDG de Viridien , groupe parapétrolier côté sur SBF120, était l'invitée de l'émission Ecorama, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la stratégie de diversification, la position dominante de Viridien dans l'imagerie ... Lire la suite

  • ARGAN : Peu de risque à moyen terme
    ARGAN : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 31.12.2025 09:02 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank