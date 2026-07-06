À suivre aujourd'hui - mardi 7 juillet

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6 juillet - Sur le plan économique américain, la publication des donnéessur le commerce extérieur pour le mois de mai est prévue; le Bureau du recensement américain devrait annoncer que le déficit commercial s’est creusé, passant de 55,9 milliards de dollars à 78,5 milliards de dollars.

Exxon Mobils’apprête à publier les facteurs de marché qui ont influencé ses résultats du deuxième trimestre.

Du côté canadien, la publication des chiffresde la balance commercialepour le mois de mai est prévue; l’excédent devrait s’élargir à 2,85 milliards de dollars canadiens, contre 2,72 milliards en avril. L’indice PMI Iveyest également attendu, ainsi que les donnéesde l’indice avancépour le mois de juin.

En Amérique latine,l’indice d’inflationbrésilienIGP-DI pour juin devrait reculer de 0,60 % après une hausse de 0,87 % en mai. Par ailleurs, les donnéessur les ventesetla productionautomobiledu pays pour le mois de juin seront également publiées. Par ailleurs, la banque centralechilienne s'apprête à publier les chiffresde la balance commercialede juin, après un excédent de 2,435 milliards de dollars en mai, ainsi queles données sur les exportations de cuivrepour le même mois.