À suivre aujourd'hui - mardi 7 juillet

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information fournie par Reuters 06/07/2026 à 20:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (« The Day Ahead » est une publication diffusée par e-mail et au format PDF qui regroupe les principaux sujets et événements de la journée, ainsi que des analyses et d’autres articles. Pour recevoir « The Day Ahead », les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s’inscrire à l’adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s’inscrire à l’adresse RT/DAY/US. Toutes les heures sont indiquées en heure de la côte Est (ET) / GMT)

6 juillet - Sur le plan économique américain, la publication des donnéessur le commerce extérieur pour le mois de mai est prévue; le Bureau du recensement américain devrait annoncer que le déficit commercial s’est creusé, passant de 55,9 milliards de dollars à 78,5 milliards de dollars.

Exxon Mobils’apprête à publier les facteurs de marché qui ont influencé ses résultats du deuxième trimestre.

Du côté canadien, la publication des chiffresde la balance commercialepour le mois de mai est prévue; l’excédent devrait s’élargir à 2,85 milliards de dollars canadiens, contre 2,72 milliards en avril. L’indice PMI Iveyest également attendu, ainsi que les donnéesde l’indice avancépour le mois de juin.

En Amérique latine,l’indice d’inflationbrésilienIGP-DI pour juin devrait reculer de 0,60 % après une hausse de 0,87 % en mai. Par ailleurs, les donnéessur les ventesetla productionautomobiledu pays pour le mois de juin seront également publiées. Par ailleurs, la banque centralechilienne s'apprête à publier les chiffresde la balance commercialede juin, après un excédent de 2,435 milliards de dollars en mai, ainsi queles données sur les exportations de cuivrepour le même mois.

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