À suivre aujourd'hui - mardi 30 juin

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29 juin - Du côté des indicateurs économiques américains, les données JOLTS sur les offres d’emploi devraient montrer un recul du nombre de postes vacants à environ 7,300 millions en mai, contre 7,618 millions en avril. Par ailleurs, les données mensuelles d’avril sur les prix de l’immobilier résidentiel, publiées par la Federal Housing Finance Agency, sont attendues. De plus, l’indice de confiance des consommateurs du Conference Board devrait s’améliorer pour atteindre 94,6 en juin, contre 93,1 précédemment. Par ailleurs, les données de l’indice PMI de Chicago sont également attendues, avec un résultat probable de 56 pour le mois de juin.

Nike devrait publier son chiffre d’affaires du quatrième trimestre, affecté par une faible demande sur des marchés clés tels que l’Amérique du Nord et la Chine, alors que le géant des vêtements de sport peine à faire face à la concurrence. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant les progrès de son redressement sous la direction du directeur général Elliott Hill.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Beth Hammack, doit intervenir à la télévision sur CNBC. (10h40 / 14h40)

Le brasseur de la bière Corona, Constellation Brands, devrait publier son chiffre d’affaires du premier trimestre, soutenu par une forte demande de bière. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande, les mesures tarifaires et les prévisions annuelles.

Au Canada, les données du produit intérieur brut (PIB) pour le mois d’avril devraient afficher une croissance de 0,4%, après une contraction de 0,1% le mois précédent. Par ailleurs, les données relatives au solde budgétaire du Canada pour le mois d’avril seront publiées.

Du côté de l’Amérique latine, les données sur le solde budgétaire primairedu Brésil pour le mois de mai seront publiées; elles devraient afficher un déficit d’environ 53 milliards de reais, contre un excédent de 24,624 milliards de reais enregistré en avril. De plus, le taux d’intérêt de référence TJLP du pays pour le troisième trimestre et les données sur les prix à la production pour le mois de mai seront publiés. Les chiffres de l’emploi salarié net (CAGED) du pays sont également attendus, les créations d’emplois devant passer à environ 115.000 en mai, contre 85.888 précédemment. Au Chili, le taux de chômage du mois de mai sera publié; il devrait se maintenir à 9,1%, soit le même niveau que le mois précédent. Les chiffres de la production manufacturièrechilienne pour le même mois doivent également être publiés.