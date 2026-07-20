À suivre aujourd'hui - mardi 21 juillet

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20 juillet - General Motors s'apprête à publier ses résultats du deuxième trimestre et devrait afficher un bénéfice par action (BPA) de 3,20 dollars, en hausse par rapport aux 2,53 dollars précédents, selon les données de LSEG.

Hasbro devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, soutenue par la demande pour ses jouets et ses jeux numériques. Les investisseurs seront attentifs aux prévisions annuelles, aux commentaires sur le moral des consommateurs, aux pressions logistiques, aux nouveaux lancements et aux mises à jour concernant le plan de croissance de l’entreprise.

Danaher s’apprête à publier ses résultats du deuxième trimestre, tandis que les investisseurs restent focalisés sur les tendances de la demande dans ses activités de biotechnologie, de diagnostic et de sciences de la vie, ainsi que sur la poursuite éventuelle de la reprise dans le secteur des bioprocédés. L’attention se portera également sur les tendances de dépenses des clients, la demande en Chine et toute mise à jour de ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

Le bureau de crédit Equifax devrait afficher un bénéfice en hausse au deuxième trimestre, la demande accrue de prêts devant stimuler son activité de crédit immobilier aux États-Unis.

Synchrony Financial devrait publier un bénéfice en hausse au deuxième trimestre; les analystes tablent en effet sur une croissance des revenus d’intérêts, les consommateurs américains, qui font preuve de résilience, maintenant un niveau élevé de dépenses par carte de crédit.

EQT Corp s’apprête à publier ses résultats du deuxième trimestre et les analystes s’attendent à un bénéfice par action (BPA) d’environ 41 cents. Cette publication sera suivie de près afin d’y déceler des indices sur les tendances de production, la gestion des coûts et la sensibilité aux prix du gaz naturel.

La compagnie aérienne Alaska Air, basée à Seattle, publiera ses résultats du deuxième trimestre alors qu’elle est confrontée à une récente flambée des coûts du kérosène suite à la reprise des hostilités entre les États-Unis et l’Iran. Les investisseurs devraient se concentrer sur les prévisions de bénéfices de la société pour le troisième trimestre et sur ses prévisions concernant le prix du carburant.

KeyCorp devrait afficher un bénéfice en hausse au deuxième trimestre, porté par de solides revenus d’intérêts.

Marsh donne le coup d’envoi de la saison des résultats pour les courtiers en assurance, les investisseurs se concentrant sur les commentaires de la direction concernant les tendances tarifaires dans le secteur de l’assurance dommages.

En Amérique latine, l’agence nationale des statistiques du Mexique s’apprête à publier les chiffres des ventes au détail pour le mois de mai. En avril, les ventes avaient bondi de 4,4 % en glissement annuel et de 0,8 % en glissement mensuel.