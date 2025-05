A suivre aujourd'hui... Legrand

(AOF) - Legrand a enregistré une forte croissance de ses résultats au premier trimestre. Le résultat net part du groupe a augmenté de 6,3% à 293,3 millions d'euros. Le résultat opérationnel ajusté a affiché une progression de 13,1% à 470,4 millions d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle ajustée de 20,7 % contre 20,5% au premier trimestre 2024. Le chiffre d'affaires a progressé de 12,3% à 2,28 milliards d'euros, en hausse de 12,3 %. Cette croissance est portée par une hausse organique des ventes de 7,6 %.

Legrand a enregistré une progression de 9,3 % dans les pays matures et de 2,4 % dans les nouvelles économies.

L'effet périmètre contribue à hauteur de 3,3 %, et l'impact des changes est de 1%. Les ventes en Europe sont restées stables (-0,3 %), tandis que l'Amérique du Nord et Centrale a enregistré une forte croissance de 18,7 %, notamment aux États-Unis (+20,2 %). Le reste du monde a également progressé de 4,8 %, avec des performances solides en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.

Benoît Coquart, directeur général de Legrand, a déclaré : " Nos résultats du premier trimestre 2025 sont très solides et conformes à nos anticipations, tant en termes de chiffre d'affaires que de marge ou de cash flow libre. Nous poursuivons activement la mise en œuvre de notre plan stratégique avec, par exemple, une accélération de notre développement dans les centres de données, qui ont représenté en 2024 20 % de notre chiffre d'affaires. "

Comme annoncé le 13 février 2025, le conseil d'administration de Legrand proposera à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires du 27 mai 2025 le versement d'un dividende de 2,20 euros par action au titre de 2024, soit une croissance de 5% par rapport à 2023.

Legrand a confirmé ses objectifs pour 2025. Le groupe d'équipements électriques vise une croissance organique des ventes comprise entre 6 % et 10 %, une marge opérationnelle ajustée globalement stable par rapport à 2024 (20,5%), et un taux de réalisation RSE d'au moins 100 % pour la première année de sa feuille de route 2025-2027.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points-clés /=

- Numéro un mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, avec 6 % des parts d’un marché très fragmenté ;;

- Chiffre d’affaires de 7 Mds€ équilibré entre l’Europe (40 %), l’Amérique du nord et centrale (40 % ), les Etats-Unis étant 1er marché du groupe et l’Asie-pacifique (12 %) ;

- Modèle d’affaires sur le marché des transitions digitale et énergétique d’une part, les produits d’’infrastructures essentielles d’autre part, avec 2 moteurs : une croissance organique tirée par l’innovation et les initiatives commerciales et la croissance externe ;

- Flottant élevé (97 % du capital dont 10 % pour le fonds d’investissement américain MFS), les salariés et dirigeants portant 3,O2 % des actions, Angeles Garcia-Poveda présidant le conseil d’administration de 14 membres, Benoît Coquart étant directeur général ;

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- portefeuille complet : contrôle et commande, management du câble, distribution d’énergie et VDI/Dataco, 2/3 des ventes provenant de produits n°1 ou 2 sur leurs marchés,

- allocation de capital répartie entre les acquisitions, financées par la moitié de l’autofinancement libre et la rémunération des actionnaires,

- renforcement du contrôle des approvisionnements en matières plastiques et mécaniques et dans les composants électroniques,

- accélération, via les acquisitions, de l’activité centre de données (20 % des revenus),

- innovation soutenue par un financement en R&D à 5 % des ventes -excellence opérationnelle via le programme Legrand Way, 15 % des équipes dédiées au software et firmware, offre de connectivités et d’infrastructures numériques (voix§données, images, PDU et KVM)- accélérant l’offre de nouveaux produits, telle la gamme Céliane en France ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone2050:

- 3 engagements prioritaires 2030 : 8/10 èmes des ventes avec des produits durables par leur design ou leur usage, recul de 30 % des émissions carbone et économie circulaire dans le cycle de production, renforcée par la prise de participation dans Circul’R,

- réduction des émissions de CO2 par les clients via les solutions d’efficacité énergétique pour les bâtiments,

- emprunt ou crédit syndiqué indexés sur la réalisation des objectifs RSE,

- Bilan sain avec une dette nette ramenée à 3 Mds€ donnant un effet levier de 1,5, des disponibilités de 2,1 Mds€ et un autofinancement libre de 1,3 Md€.

=/ Défis /=

- Absence de visibilité dans un métier sans carnet de commandes ;

- Objectif 2025 d’une croissance de 6 à 10 % des revenus et d’une stabilité des revenus ;

- Plan 2030 : chiffre d’affaires de 12 à 15 Md€, tiré par une croissance annuelle de 6% à +10% dont 3% à +5% liée aux acquisitions, marge opérationnelle autour de 20%, génération d’autofinancement libre proche de 10 Md€ de 2025 à 2030 et 5 Mds€ d’acquisitions ;

- Dividende 2024 de 2,2 € et engagement d’un ratio de distribution proche de 50 %.