 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A suivre aujourd'hui... LDLC
information fournie par AOF 12/12/2025 à 07:59

(AOF) - LDLC a fait état d'un résultat net part du groupe de 1,5 million d'euros au premier semestre 2025-2026, là où il affichait une perte nette de 7,3 millions d'euros l'an passé à la même période. Le spécialiste de la high-tech a vu son excédent brut d'exploitation ressortir à 8,5 millions d'euros, comparé à -2,5 millions au 1er semestre 2024-2025. Le chiffre d'affaires s'élève à 266,8 millions d'euros, en croissance de 9,5%. La marge brute atteint 60 millions d'euros, contre 51,3 millions d'euros.

Côté perspectives, la société "aborde avec confiance le reste de l'exercice, dans une dynamique de croissance qui demeure bien orientée au troisième trimestre".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

GROUPE LDLC
15,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 12/12/2025 à 07:59:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )
    Bourse: le groupe de BTP Eiffage va remplacer Edenred (Ticket Restaurant) au CAC 40
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.12.2025 08:51 

    Le groupe de BTP Eiffage va remplacer Edenred , société qui commercialise le Ticket Restaurant, à compter du 22 décembre au sein de l'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a annoncé jeudi Euronext. La capitalisation boursière d'Eiffage atteint 15 milliards ... Lire la suite

  • ( AFP / PATRICK T. FALLON )
    Musk signale son intention d'introduire SpaceX en Bourse
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.12.2025 08:50 

    Elon Musk a fait part de son intention d'introduire SpaceX en Bourse, une opération qui pourrait devenir la plus importante entrée de l'histoire sur les marchés, destinée à financer ses ambitions dans l'intelligence artificielle (IA) et la conquête de l'espace. ... Lire la suite

  • ( AFP / MARTIN LELIEVRE )
    Satellites: Eutelsat finalise son augmentation de capital de 1,5 milliard d'euros
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.12.2025 08:46 

    L'opérateur européen de satellites de communication Eutelsat a annoncé vendredi la finalisation de son augmentation de capital d'environ 1,5 milliard d'euros, avec une dernière tranche à quelque 670 millions d'euros. Deuxième opérateur mondial de satellites en ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 12.12.2025 08:45 

    (Actualisé avec Harbour Energy, Eiffage/Edenred) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank