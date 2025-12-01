A suivre aujourd'hui... Laurent-Perrier

(AOF) - Vendredi, après avoir reculé une bonne partie de la séance, Laurent-Perrier a gagné 0,21% à 96 euros, après l'annonce de résultats mitigés au premier semestre de son exercice 2025-2026. Sur cette période, le résultat opérationnel de la maison de champagne familiale, en repli de 5,7%, s'élève à 36,7 millions d'euros. Il est inférieur aux attentes : 38,8 millions d'euros. En revanche, le chiffre d'affaires est en hausse de 1,5% s’élevant à 134 millions d'euros. Les ventes champagne atteignent les 133,3 millions d'euros, soit une croissance de 3,5%.
