A suivre aujourd'hui... Latecoere

(AOF) - Latecoere a annoncé aujourd’hui avoir été sélectionné par Honda Aircraft Company en tant que partenaire « design and build » pour développer la porte d’accès passager de son tout nouveau jet léger. Latecoere sera responsable de la conception, de la qualification, de la certification et de la production en série de la porte. Cette annonce fait suite à celle de Honda Aircraft Company concernant la commercialisation future du concept HondaJet 2600, présenté pour la première fois lors du salon NBAA Business Aviation Convention & Exhibition 2021 (NBAA-BACE).

L'entreprise vise une certification de type en 2028 pour le nouveau jet léger, qui représente une nouvelle ligne de produits pour Honda Aircraft Company, et sera proposé parallèlement au modèle de jet ultra-léger existant, le HondaJet Elite II.

L'ensemble de la structure de porte est développé en composite carbone pour réduire le poids au maximum, contribuant ainsi directement à l'engagement de Honda Aircraft Company sur ce programme.

Partie intégrante et hautement complexe du fuselage, la porte intégrera l'escalier, avec une marche pliable, la garniture, et une rampe d'accès repliable doté d'un mécanisme innovant de blocage contre les rafales, empêchant ainsi la porte de bouger sous l'effet des rafales de vent en position ouverte. La porte comprend également un mécanisme de compensation de poids qui permet de réduire l'effort à la fermeture et d'éviter l'à-coup en fin d'ouverture.

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.