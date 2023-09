A suivre aujourd'hui... Lacroix

(AOF) - Lacroix annonce un partenariat avec la société américaine Iconics pour lancer une nouvelle offre logicielle de supervision LX Scada pour un pilotage connecté, sécurisé et maîtrisé des réseaux d’eau et de chaleur (HVAC). Cette nouvelle offre conjugue l’expertise de Lacroix en matière de monitoring et de pilotage des réseaux d’eau et HVAC, et le savoir-faire technologique d’Iconics, éditeur logiciel reconnu sur les marchés des smart-grids, smart factories et smart buildings. Le lancement officiel se fera en octobre, à l’occasion des salons Pollutec (Lyon), IBS (Paris) et H20 (Italie).

S'appuyant sur une série de modules de la suite Iconics, LX Scada intègre nativement de nombreux protocoles de communication standardisés des domaines de la télémétrie et de l'Internet, permettant aux exploitants de réseau de faire interagir leur supervision avec l'ensemble des équipements et applications métiers du monde de la télégestion.

