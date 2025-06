A suivre aujourd'hui... Kalray

(AOF) - Kalray (leader dans les technologies matérielles et logicielles dédiées à la gestion et au traitement intensif des données du Cloud au Edge) annonce que le projet PIEEC Orange ME/CT PART, dont Kalray est partenaire, est lauréat de l'appel à projet "Ecosystème PIEEC Connectivité" et "France 2030 - Investissements d'avenir". Au cœur du projet : les solutions matérielles et logicielles pour fonctions OpenRAN 5G. Le projet Orange ME/CT PART, d'un montant total de 26,5 millions d'euros, participera directement au financement de briques technologiques clés dans le domaine des télécoms.

Le projet Orange ME/CT PART vise à développer une solution souveraine pour les réseaux virtualisés cloud-natifs, en intégrant des solutions matérielles et logicielles pour optimiser les performances, basées sur les leaders nationaux du domaine (Kalray, Orange, Obvios, Ekinops, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le Conservatoire National des Arts et Métiers, Eurecom et l'Institut Mines-Télécom).

L'objectif est de déployer des réseaux à la demande, de petite taille, pour des opérateurs publics locaux ou des réseaux mobiles privés 5G.

L'architecture suivra la norme 3GPP pour le cœur de réseau 5G en mode SA, avec des fonctions adaptées aux cas d'usages des réseaux privés. Une approche OpenRAN est adoptée pour le réseau d'accès 5G, avec un découpage des fonctions radio.

Le développement privilégiera les logiciels Opensource et testera du matériel d'origine française pour garantir la souveraineté et la maîtrise des solutions, avec des expérimentations multisites chez les partenaires pour tester de nouveaux concepts de réseaux privés.

