À suivre aujourd'hui - Jeudi 6 août

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5 août - Warner Bros Discovery devrait enregistrer une baisse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, pénalisée par des comparaisons difficiles avec les recettes au box-office de l’année dernière et par le déclin continu de ses chaînes linéaires.

Du côté de l'actualité économique américaine, le ministère du Travail devrait publier le rapport hebdomadaire sur les demandes d'allocations chômage. Les demandes initiales d'allocations chômage auraient augmenté de 5 000 pour atteindre 202 000 pour la semaine se terminant le 1er août. Parallèlement, le nombre de demandes d'allocations chômage en cours pour la semaine se terminant le 25 juillet aurait atteint 1,79 million en données corrigées des variations saisonnières. Par ailleurs, les coûts salariaux unitaires préliminaires devraient afficher une hausse de 2,1% au deuxième trimestre, tandis que la productivité du travail devrait progresser de 0,6%. De plus, le Bureau du recensement du ministère du Commerce devrait indiquer que les stocks des grossistes ont augmenté de 0,3% en juin, ce qui correspond aux chiffres préliminaires.

Le producteur de pétrole et de gaz ConocoPhillips devrait annoncer une hausse de son bénéfice ajusté au deuxième trimestre, grâce à la hausse des prix du brut, à l’augmentation de la production et aux mesures de réduction des coûts.

Lyft devrait annoncer une croissance de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenue par une demande soutenue pour ses services de VTC.

Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, doit s'exprimer sur l'économie américaine et la politique monétaire devant le Centre pour le débat sur les politiques publiques à São Paulo. (17h30/21h30). Accès virtuel disponible.

Dans le secteur des biens de consommation, Keurig Dr Pepper devrait afficher une forte hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses boissons aux États-Unis. Les investisseurs seront attentifs à tout signe d’amélioration des marges sur le café, à mesure que les coûts des matières premières s’allègent. Par ailleurs, Ralph Lauren devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au premier trimestre, soutenue par une reprise de la demande pour ses polos et ses pulls en maille torsadée. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant l’impact du conflit au Moyen-Orient sur la demande ainsi que sur les coûts, les mesures tarifaires et les prévisions annuelles.

Fox devrait annoncer une croissance de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre. Les investisseurs attendront des commentaires sur les tendances publicitaires dans un contexte d’incertitude géopolitique.

American International Group devrait annoncer une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, soutenue par la croissance des primes nettes souscrites et la bonne tenue de ses résultats techniques.

Restaurant Brands International devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, grâce à l’amélioration de la demande pour ses marques, notamment Tim Hortons et Burger King. Les investisseurs attendront des commentaires sur l’impact de l’incertitude économique croissante sur le moral des consommateurs, l’impact des coûts des intrants ainsi que les prévisions annuelles.

Instacart devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soutenue par l’augmentation des commissions sur les transactions et de la publicité, ainsi que par une forte demande de commandes sur sa plateforme de livraison de courses en ligne. Les investisseurs attendront des commentaires sur les prévisions annuelles et les préoccupations liées aux droits de douane.

Howmet Aerospace devrait annoncer une hausse de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, le fabricant de fixations et de pièces moulées bénéficiant d’une forte demande de la part des avionneurs et du secteur de la défense.

Cheniere Energy s’apprête à publier ses résultats du deuxième trimestre. Les investisseurs seront à l’affût d’informations sur le calendrier de mise en service et les délais d’achèvement des derniers trains de taille moyenne de la phase 3, ainsi que sur l’avancement des travaux de construction et les contrats à long terme pour les trains 8 et 9. Par ailleurs, Constellation Energy devrait également publier ses résultats du deuxième trimestre. Sempra devrait publier ses résultats du deuxième trimestre. Les investisseurs se concentreront sur les performances des services publics aux États-Unis et au Mexique, sur les plans d’investissement et sur l’avancement des projets d’infrastructure.

Zoetis doit publier ses résultats du deuxième trimestre. Les investisseurs s’intéresseront aux tendances de la demande dans ses activités liées aux animaux de compagnie et au bétail, en particulier aux ventes de produits phares pour animaux de compagnie tels que l’Apoquel, le Librela et le Solensia. L’attention se portera également sur les dépenses des cliniques vétérinaires, la demande sur les marchés internationaux, notamment en Chine, les performances de son activité de diagnostic, ainsi que sur toute mise à jour de ses prévisions pour l’ensemble de l’année.

Canadian Natural Resources doit publier ses résultats du deuxième trimestre. Les investisseurs s’intéresseront aux volumes de production en amont, aux prix réalisés pour le pétrole brut et le gaz naturel, ainsi qu’aux plans de retour sur investissement.

Sun Life devrait afficher une hausse de ses résultats du deuxième trimestre, probablement soutenue par l’amélioration de ses activités aux États-Unis et la croissance de son segment canadien.

Du côté de l'Amérique latine, le Brésil devrait afficher un excédent commercial de 8,4 milliards de dollars pour juillet, après avoir enregistré un excédent de 9,758 milliards de dollars en juin. Parallèlement, la banque centrale du Mexique devrait maintenir son taux d'intérêt de référence à 6,50%.