À suivre aujourd'hui - Jeudi 2 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (« The Day Ahead » est une publication diffusée par e-mail et au format PDF qui regroupe les principales actualités et événements de la journée, ainsi que des analyses et d’autres articles de fond. Pour recevoir « The Day Ahead », les utilisateurs de Workspace/Eikon peuvent s’inscrire à l’adresse DAY/US . Les utilisateurs de Thomson One peuvent s’inscrire à l’adresse RT/DAY/US. Toutes les heures sont indiquées en heure de l’Est (ET) / GMT)

1er juillet - Une série de données cruciales sur l'emploi aux États-Unis doit être publiée vendredi, à la veille du jour férié de la fête de l'Indépendance. Le rapport très attendu sur les emplois non agricoles, publié par le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail, devrait faire état d'une hausse de 110 000 emplois en juin, contre 172 000 en mai. Le secteur privé devrait avoir créé 110 000 emplois, après une hausse de 120 000 le mois précédent. Le Bureau publiera également le taux de chômage pour le mois de juin, qui devrait être resté inchangé à 4,3 %. Le salaire horaire moyen sur une base mensuelle devrait avoir augmenté de 0,3 % en juin, tandis que sur une base annuelle, il devrait avoir progressé de 3,5 %. La durée hebdomadaire moyenne du travail devrait se maintenir à 34,3 heures en juin, en ligne avec le chiffre de mai. Par ailleurs, les demandes initiales d’allocations chômage pour la semaine close le 27 juin devraient s’élever à 220 000, contre 215 000 la semaine précédente, tandis que les demandes de prolongation d’allocations chômage pour la semaine close le 20 juin devraient avoir légèrement baissé à 1,810 million, contre 1,821 million précédemment. Par ailleurs, le Bureau du recensement s'apprête à publier les données relatives aux commandes industrielles pour le mois de mai, qui devraient afficher une baisse de 1,8 %, après une hausse de 4,8 % en avril. Les chiffres concernant les biens durables sont également attendus.

Tesla devrait annoncer une hausse de ses livraisons au deuxième trimestre, la demande se stabilisant après une baisse survenue à la suite de l’expiration des crédits d’impôt en septembre. Par ailleurs, le constructeur de véhicules électriques Rivian devrait également publier ses chiffres de livraisons du deuxième trimestre peu après avoir commencé à livrer ses SUV électriques R2, un lancement largement considéré par les analystes comme essentiel pour la prochaine phase de croissance de l’entreprise.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, doit participer à la 5e conférence Banco de España-CEMFI-UIMP sur l'économie espagnole, organisée par la Banque d'Espagne (0745/1145).

Au Canada, S&P Global devrait publier ses données sur l’indice PMI manufacturier pour le mois de juin.

Dans le cadre du suivi économique de l'Amérique latine, l'indice d'inflation brésilien, mesuré par l'IPC-Fipe, sera publié pour le mois de juin.