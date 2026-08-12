À suivre aujourd'hui - Jeudi 13 août

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12 août - Du côté du calendrier économique américain, le Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail s'apprête à publier l'indice des prix à la production pour le mois de juillet. Les prix de la demande finale devraient progresser de 0,2 % en glissement mensuel, après une baisse de 0,3 % en juin. En rythme annuel, l'indice devrait ralentir à 4,9 %, contre 5,5 % en juin. L'IPP de base, hors alimentation et énergie, devrait augmenter de 0,3 % en juillet, avec un taux annuel estimé à 4,2 %. Toujours selon le ministère du Travail, les demandes initiales d'allocations chômage au niveau des États auraient augmenté de 3 000 pour s'établir à 202.000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 8 août. Les demandes de prolongation auraient quant à elles baissé de 6 000 pour s'établir à 1.795.000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine close le 1er août.

Du côté des résultats financiers, Applied Materials devrait annoncer une forte hausse de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, les fabricants de puces augmentant leurs dépenses en équipements destinés aux applications d’intelligence artificielle.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Beth Hammack, doit participer à une séance de questions-réponses animée dans le cadre de la série de petits-déjeuners sur les affaires gouvernementales organisée par la Chambre de commerce de la région de Dayton à Kettering, dans l’Ohio. (08h15/12h15) Par ailleurs, le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, doit prendre la parole devant la Chambre de commerce de Greenville, en Caroline du Sud. (08h40/12h40)

Tapestry, la société mère de Coach, devrait afficher une hausse de son chiffre d’affaires au quatrième trimestre, soutenue par une demande soutenue, les investisseurs étant attentifs aux commentaires sur le moral des consommateurs et aux prévisions annuelles.

Le deuxième fonds de capital-risque de Robinhood devrait être coté à la Bourse de New York après avoir finalisé son introduction en bourse.

En Amérique latine, l’inflationen Argentine s’est probablement établie à un taux mensuel de 2,0 % en juillet et devrait ralentir très progressivement à mesure que la croissance économique s’affaiblit. En glissement annuel, l’inflation de juillet devrait s’inscrire à un niveau élevé de 33,5 %, identique à celui du mois de juin. Par ailleurs, l’IBGE, l’institut brésilien de statistique, s’apprête à publier les chiffres des ventes au détail de juin; le volume des ventes mensuelles devrait progresser de 0,3 % après une hausse de 0,1 % en mai. En glissement annuel, le volume des ventes devrait augmenter de 2,35 %. Par ailleurs, la banque centrale du Pérou doit annoncer sa décision en matière de taux d’intérêt; les responsables monétaires devraient maintenir le taux directeur à 4,25 %, prolongeant ainsi leur pause pour la onzième réunion consécutive.