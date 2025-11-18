 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 079,30
-0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

A suivre aujourd'hui... JCDecaux
information fournie par AOF 18/11/2025 à 07:49

(AOF) - JCDecaux , spécialiste de la communication extérieure, annonce qu’il vient de remporter, à la suite d’un appel d’offres, le contrat de 8+2+2 ans portant sur l’exploitation des espaces publicitaires dans le métro ainsi que sur et dans les trams et bus de la STIB, la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles. La capitale belge, qui attire chaque jour près de 400 000 commuters en provenance de tout le pays, est le siège de plusieurs institutions clés de l'Union européenne telles que le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro un mondial de la communication extérieure créé en 1964 ;

- Groupe inventeur du concept du mobilier urbain (51,3 % des ventes), présent dans la publicité dans les transports terrestre et aéroportuaire (31 %) et dans l’affichage grand format ;

- Implantation mondiale, avec des revenus de 3,9 Mds€, répartis entre l’Europe pour 56 %, l’Asie-Pacifique pour 21 % (dont la Chine, 1 er marché du groupe), et l’Amérique du nord pour 8 % ;

- Ambition : accroître la part de la publicité sur les écrans hors de la maison (OOH), via l’optimisation du portefeuille de contrat, l’accélération du digital et la croissance externe ;

- Capital détenu à 65,3 % par le holding de la famille fondatrice et à 1,2 % directement par la famille Decaux ;

- Conseil de surveillance de 11 membres présidé par Gérard Degonse et vice-présidé par Jean-Pierre Decaux, le directoire étant présidé en alternance par les frères Jean-Charles et Jean-François Decaux.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- diversification du portefeuille (14 % des revenus tirés des dix 1ers clients),

- diminution de la base des coûts et flexiblisation des contrats,

- focus sur le digital (solution unique et propriétaire pour la gestion et diffusion des campagnes digitales couvrant toute la chaîne de valeur), sur la sécurité des infrastructures reposant sur le cloud, sur la data et la programmatique (plateformes Data Solutions, OOH Planner, OOH Measurement, VIOOH),

- innovation intégrée au modèle d’affaires (portefeuille de 141O brevets) et création d’un laboratoire d’intelligence artificielle travaillant sur 50 projets ;

- Stratégie environnementale visant le net zéro en 2050 :

- 2030 : réduction de 60 % des émissions de scopes 1 et 2 et de 46 % pour les fournisseurs,

- consommation d'électricité provenant à 100 % d'énergies renouvelables,

- neutralité des activités françaises depuis 2021, 50 %. des revenus éligibles à la taxonomie,

- écoconception et économie circulaire ;

- Alliance stratégique et capitalistique, avec Displayce (Demand Side Platform) leader dans les solutions programmatiques complètes et combinables avec les inventaires DOOH (digital hors de la maison);

- Contrats de long terme (15 ans en moyenne) assurant des revenus récurrents ;

- Accélération de la croissance du digital (39 % des revenus) générée à 50 % par les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Espagne et la Chine ;

- Situation financière solide avec une dette nette ramenée à 756 M€, 232 M€ d’autofinancement libre et 2,5 Mds€ de liquidités.

Défis

- Sensibilité aux changes : parité euro/dollar américain (8 % des revenus) et australien (5 %) ;

- Sensibilité aux renouvellement ou obtention de contrats majeurs ;

- En Chine (zone contribuant au 1/3 de l’activité transport du groupe), marché morose mais remontée de la marge opérationnelle, accélération de la digitalisation de l’offre et renégociation en cours des contrats de transports à l’impact attendu pour 2026 ;

- Acquisitions attendues prioritairement en Europe, puis Amérique du sud et Asie-Pacifique ;

- Après une hausse de 3,3% des revenus au 1 er semestre, anticipations pour le 3 ème t rimestre : croissance des revenus au bas de la fourchette 1 à 9 % ;

- Objectifs 2026 : 20 % au moins pour le taux de marge opérationnelle et autofinancement libre de plus 300 M€ ;

Valeurs associées

JCDECAUX
14,530 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 18/11/2025 à 07:49:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank