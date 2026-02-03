A suivre aujourd'hui... Immobilière Dassault

(AOF) - Les revenus locatifs s'élèvent à 9,1 MEUR au 4ème trimestre 2025, en hausse de 20,9% par rapport au 4ème trimestre 2024. Cette hausse est liée principalement à la contribution des loyers de l'immeuble situé au 88 rue de Rivoli (Paris 4e), acquis fin juillet 2025. A périmètre constant, les revenus progressent de 5% à 7,9 MEUR du 4ème trimestre, portés par l'effet combiné de la hausse des indices de révision des loyers et des nouveaux baux signés.
Les revenus locatifs de l'ensemble de l'année 2025 ressortent à 34,5 MEUR, affichant une croissance de 15,8% par rapport à 2024, et de 9% à périmètre constant.
A fin décembre 2025, le taux d'occupation physique du patrimoine du Groupe s'établit à 93,2%.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer