A suivre aujourd'hui... Imerys

(AOF) - Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de rachat d’actions d’ Imerys en vigueur, tel que publié par la société le 26 mars 2025 et tel qu’autorisé par l’assemblée générale du 13 mai 2025, Imerys a conclu, le 4 juin 2025, un mandat d’acquisition de titres avec un prestataire de services d’investissement (PSI). Aux termes de ce mandat, une certaine quantité d’actions de la société seront acquises, dans la limite de 12 775 000 d’euros, à un prix ne pouvant excéder le prix fixé par l’Assemblée Générale de la société, sur une période se terminant au plus tard le 31 octobre 2025.

Conformément au programme de rachat en vigueur, l'objectif poursuivi par la mise en oeuvre du programme de rachat d'actions est d'assurer la mise en oeuvre et la couverture de plans d'attribution d'actions gratuites ainsi que toutes allocations d'actions au titre de plans d'actionnariat mis en place par Imerys (ou plans assimilés) ou au titre de la participation à ses résultats.

Points clés

- Numéro 1 mondial des solutions minérales pour l’industrie, créé il y a plus de 1880 ans ;

- Chiffre d’affaires de 3,6 Mds€ réparti entre les minéraux de performance (61 %), les solutions pour abrasifs, réfractaires & construction(32 %) et les solutions pour la transition énergétique et l’énergie mobile(lithium) ;

- Présence mondiale équilibrée entre l’ Europe-Moyen-Orient et Afrique pour 48 %, l’ Amérique du nord pour 29 % et l’Asie-Pacifique pour 23 % ;

- Revenus par marchés finaux : la construction pour 35 %, la consommation pour 23 %, l’industrie pour 13 %, la sidérurgie pour 12 %, le papier pour 10 % et l’automobile pour 7 % ;

- 3 grandes ambitions :

- maintien des rangs de n° 1 mondial (75 % des activités) via la maîtrise des approvisionnements (2/3 du chiffre d’affaires réalisés « de la mine au marché »),

- solidité des capitaux propres, croissance et rentabilité supérieures aux marchés,

- fourniture à terme de lithium de 1 er plan ;

- Capital contrôlé de concert par les familles Desmarais et Frère (54,56 % des actions et 68,37 % des droits de vote) et Blue Crest (5,08 % et 5,97 %), le conseil de 12 administrateurs étant présidé par Patrick Kron, Alessandro Dazza étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Connect & Shape » :

- organisation par marché, épaulée par des centres d’excellence, de l’innovation aux achats, assortie d’un strict contrôle des coûts,

- gestion active du portefeuille, combinant cession set acquisitions, telle l’activité européenne de Chemviron dans la diatomite et la perlite ,

- « Solutions pour la Transition Énergétique » : nouvelle branche d’activités dans les minéraux critiques -quartz de haute pureté, graphite et noir de carbone-, organisées en 4 pôles : les filiales Imerys Graphite et Carbone, la participation de 50 % dans Quartz Corp, fournisseur de minéraux pour panneaux solaires et semi-conducteurs puis, à terme, les contributions des projets Lithium

- innovation au service de l’excellence opérationnelle (I-Cube, IndustryG 4.0 et programme STEP), riche de plus de 2200 brevets et axée sur axée sur les minéraux naturels remplaçant des matériaux fossiles, les minéraux circulaires et les minéraux synthétiques (applications de niche, solutions sur mesure) ;

- Stratégie environnementale « SustainAgility » :

- objectif 2030, vs 2021, de réduction des émissions de CO2 à 42 % pour les scopes 1 et 2 et 25 % pour le scope A3 (fournisseurs)

- achèvement du programme réhabilitation et biodiversité ,

- notation “solutions durables“ pour + 50 % des nouveaux produits

- lancement d’emprunts « durables » ;

- Projets industriels dans la mobilité -noir de carbone en Suisse et en Belgique, talcs de spécialité en Chine-, dans la récupération d’énergie aux Pays-Bas et dans le lithium en Angleterre et en France dans l’Allier (exploitation prévue pour 2028) ;

- Bilan solide : dette nette en hausse e à 1,3 Md€ avec effet de levier de 1,9 et ratio sur fonds propres de 38,6 %.

Défis

- Marché économique global incertain ;

- Anticipations 2025 : poursuite de la progression des volumes de vente, maintien de la priorité au contrôle des coûts et à la génération de trésorerie et confiance dans la réalisation d’une solide performance financière.

- Dividende 2024 en hausse à 1,45 €.