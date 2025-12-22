 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... Icade
information fournie par AOF 22/12/2025 à 07:31

(AOF) - Après avoir annoncé la signature de la promesse lors des résultats du troisième trimestre, Icade confirme la vente à Sogaris du parc d'activités situé à Aubervilliers, pour un montant de 69 millions d'euros. Ce parc d’activités de 11 actifs, d’une surface d’environ 21 000 m², affiche un taux d’occupation de 100%.

Entièrement occupé, et historiquement orienté vers de la logistique et de l'activité industrielle, le parc a accueilli en début d'année deux nouveaux locataires : Alice & Bob, entreprise spécialisée dans l'informatique quantique, et Raboni, spécialiste du négoce de matériaux de construction et de rénovation.

Cette transaction, réalisée à la suite d'un appel d'offres compétitif mené avec le concours de CBRE et Colliers, et accompagnée par l'Étude Cheuvreux, s'inscrit dans la stratégie de création de valeur et de rotation du patrimoine de la foncière.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les points forts de la valeur

- Agilité du modèle d’affaires « ReShapE » :

- activité foncière : reconversion en hôtels ou logements des actifs (14 % du portefeuille) ne satisfaisant pas aux critères de centralité, qualité de services et réduction du pipeline,

- promotion : face à la chute du marché résidentiel français, priorité aux ventes en blocs, aux réhabilitations, à la construction en bois bas carbone et partenariat avec Cardinal Campus pour accroître la création de valeur en logements étudiants,

- diversification dans les data centers et le logement locatif intermédiaire,

- focus sur la solidité financière via la forte diminution du fonds de roulement et l’allongement de la durée de la dette,

- innovation offensive :

- 3 thèmes -habitat de demain, bureau du futur (proptech, coworking et tiers-lieux) et santé & bien-être en ville,

- 3 piliers : intrapreneuriat, co-innovation par incubation de start-ups, via Paris&Co, Creative Factory ou H7..., partenariats territoriaux et industriels ;

- Stratégie environnementale « Low Carbon by Icade » visant la neutralité carbone totale en 2050 :

- objectif intermédiaire 2030 : réduction de 60 % vs 2019,

- réduction de l’empreinte avec les partenaires via un fonds climat doté de 2,5 M€ et compensation des émissions résiduelles et un plan d’investissements 2022-26 de 100 M€,

- biodiversité positive : 100% des parcs d’affaires et + 50 % des constructions,

- intégration des critères ESG dans les emprunts (100 % dans les lignes de crédit) ;

- Pipeline de développement du tertiaire de 872 M€ lancé, 286 M€ restant à réaliser et carnet de commandes de la promotion stable à 1,6 Md€ ;

- Situation financière tendue avec un ratio LTV en hausse 36,5 % et un effet de levier de 10, contrebalancée par des liquidités de 2,6 Mds€ couvrant 5 années de service de la dette et la perspective, d’ici 2026, du solde du produit de cession d’Icade Santé, soit 1,3 Md€.

- Cinquième foncière française et première en Europe pour les bureaux et parcs d’affaires, avec un portefeuille immobilier d’une valeur de 6,4 Mds€ ;

- Groupe immobilier intégré organisé en 2 pôles : promotion et foncière tertiaire, dont bureaux pour les ¾ et parcs tertiaires ;

- Revenus répartis entre 369 M€ de revenus locatifs pour la foncière et 1,2 Md€ pour la promotion ;

- Ambition : recentrage sur l’activité de bureaux et la promotion et adaptation aux nouveaux besoins, en termes de résidences étudiantes, data centers et mixité des locaux d’activité ;

- Parc de bureaux et d’affaires situés à 95 % en Ile-de-France - 20 % à Paris et 1/4 à la Défense ;

- Capital contrôlé à 39,2 % par la Caisse des Dépôts, devant le Crédit Agricole avec 18,85 %, Frédéric Thomas dirigeant le conseil de 15 administrateurs, Nicolas Joly étant directeur général ;

Enjeux

Défis

- Evolution de l’actif net réévalué ou ANR, de 60,1 € et du taux d’occupation financier, de 64,6 %, tous deux en repli en 2024 ;

- Indexation des loyers sur le coût de la construction favorable à la progression des revenus mais normalisation du marché locatif à des niveaux encore inférieurs à ceux de 2022 ;

- Retombées de l’acquisition, pour 50 M€, auprès de Casino de 11 sites immobiliers à convertir en sites mixtes ;

- Après une hausse de 1,2 % des revenus au 1 er trimestre, objectif 2025 confirmé d’un auto-financement libre courant entre 3,4 et 3,6 € par action ;

- Anticipations 2028 : 1,8 Md€ d’investissements, 120 M€ de loyers additionnels et 1,7 Md€ de remboursement de dette ;

- Dividende 2024 en baisse à 4,31 €, versé en mars et juillet.

Valeurs associées

ICADE
21,4000 EUR Euronext Paris +0,75%
