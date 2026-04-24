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A suivre aujourd'hui... Guerbet
information fournie par AOF 24/04/2026 à 08:43

(AOF) - Le spécialiste des produits de contraste a publié un chiffre d'affaires de 177,4 millions d'euros pour le 1er trimestre 2026. Si l'activité progresse à taux de change constants, le groupe reste pénalisé par des effets de change et des difficultés persistantes sur son site américain de Raleigh. Sur les trois premiers mois de l'année, Guerbet a généré une croissance de +2,6 % à taux de change constants et périmètre comparable. Cette performance a reposé sur une dynamique solide en Asie (+6,0 %), grâce au Japon et la Corée du Sud, ainsi qu'en zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) +4,5%.

En revanche, la zone Amériques a accusé un repli de 3,0 %. Cette baisse, anticipée par le marché, est la conséquence directe des ralentissements de production sur le site de Raleigh (Caroline du Nord), où les procédures de libération des lots ne sont pas encore totalement normalisées.

Succès commercial pour Elucirem et le Lipiodol

Sur le plan des produits, la division Radiologie Interventionnelle reste le moteur de croissance du groupe avec une hausse de +7,8 %, grâce à la vigueur des ventes de Lipiodol. Dans le segment de l'Imagerie Diagnostique, le pôle IRM progresse de 4,4 %, soutenu par l'expansion géographique d'Elucirem, récemment lancé au Mexique, au Portugal et en Belgique.

Un plan de transformation sous surveillance

Guerbet traverse une phase de transition opérationnelle importante. Le groupe poursuit trois objectifs. La mise en conformité de Raleigh où la normalisation complète du site face aux exigences de la FDA est attendue d'ici la fin de l'exercice 2026. Un PSE en France dans le cadre de son plan de transformation, une procédure de Plan de Sauvegarde de l'Emploi a été initiée fin mars pour restaurer la rentabilité à long terme. Et enfin, une renégociation financière est en cours et est sous tension en raison de la situation industrielle aux États-Unis. Rendez-vous le 23 juillet pour les objectifs

Prudent, le management n'a pas encore chiffré ses objectifs annuels pour 2026. Ces derniers seront communiqués au plus tard le 23 juillet prochain, lors de la publication du chiffre d'affaires semestriel.

Le groupe confirme poursuivre des discussions avec ses créanciers pour optimiser ses options de financement.

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GUERBET
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 24/04/2026 à 08:43:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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