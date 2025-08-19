 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 912,50
+0,15%
Indices
Chiffres-clés

A suivre aujourd'hui... Groupe ADP
information fournie par AOF 19/08/2025 à 07:31

(AOF) - Au mois de juillet, le trafic du Groupe ADP a augmenté de 1,4 %, pour un total de 36,3 millions de passagers accueillis. Uniquement sur Paris Aéroport il a progressé de 3,5 %, à 10,2 millions de voyageurs. Le groupe explique notamment que depuis le mois de juin, le trafic à l’aéroport de Delhi est impacté par une réduction temporaire des vols internationaux de la compagnie, ainsi que par la fermeture d’une piste pour travaux. La fin de ces perturbations est attendue pour le mois d’octobre.

Depuis le début de l'année, le trafic sur l'ensemble des plateformes aéroportuaires gérées par le groupe a connu une croissance de 4,5 %, dont 4,3 % uniquement sur les aéroports parisiens.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clé

- Numéro 1 mondial de la gestion aéroportuaire avec 365 millions de passagers dont 103 à Paris et 26 plateformes, né en 1945 ;

- Chiffre d’affaires record de 6,2 Mds€ réparti en 4 pôles – les activités aéronautiques pour 33 %, l’international & développements aéroportuaires pour 32 %, dont le turc TAV pour 27 %, les commerces et services pour 31 %, dont Extime Duty Free Paris (13 %) et Extime Travel Paris (3 %) puis l’activité immobilière des terminaux (ADP étant l’un des plus grands propriétaires fonciers d’Ile-de-France) pour 5 % ;

- Ambition : consolidation de la place de numéro 1 mondial dans la conception, la construction et l’exploitation d’aéroports, s’appuyant sur les accords avec les compagnies aériennes et sur une stratégie environnementale volontariste ;

- Capital détenu à 50,6 % par l’État français, le groupe Vinci (8 %) et Crédit agricole assurances (7,8 %), Philippe Pascal étant président-directeur général du conseil de 18 administrateurs assisté de Justine Coutard à la direction générale déléguée.

Enjeux

- Agilité d’un modèle d’affaires décloisonné et mené par une direction exécutive remaniée en 5 pôles -aménagement & parties prenantes, innovation, finances & stratégie, distribution & hôtellerie, ressources humaines :

- focus sur les services aux clients visant pour 2025 au moins 80 % des vols partant à l’heure, une offre à 50 % des passagers d’un parcours biométrique, l’amélioration des correspondances avion-train et un focus des investissements sur Paris,

- stabilisation à 28 ans de la maturité moyenne du portefeuille de concessions,

- exploitation du parc immobilier avec l’extension de l’offre d’hospitalité Extime, à Paris et à l’international,

- gestion dynamique de la dette,

- écosystème digital global centré sur la donnée, via 100 routes internationales et la smartisation des aéroports, l’innovation étant focalisée sur les prestations télécom & mobilités via le Hub One ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050 :

- 2030 : réduction de 68 %, vs 2019, des émissions directes de CO2 à Paris,

- 2035 : réduction de 90 % à Paris,

- amélioration de la qualité de l’air, valorisation des déchets, usage de 10 % d’énergies bas carbone, électrification de la flotte de roulage et préservation de la biodiversité,

- budget carbone pour les cycles de vie des investissements de + 5 M€,

- partenariat avec Saclay dans les projets durables suivis dans le nouveau Green Hub d’innovation dans l’aéroport de Roissy,

- en 2025, intégration de critères RSE dans la rémunération de tous les salariés ;

- Situation financière encore tendue : dette de 8,6 Mds€ supérieure aux fonds propres avec un effet de levier de 4,1 mais garantie de la dette par l’État et trésorerie de 2 Md€.

Défis

- Forte corrélation à la santé financière des compagnies aériennes, notamment EasyJet et AirFrance-KLM, 1er et 2ème opérateurs à Paris ;

- Évolution du taux de dépense par passager à Paris (niveau record de 32,1 €) ;

- Après la liaison Paris-Orly en 2024, attente de la livraison du Paris-Roissy-CDG Express ;

- Préparation pour 2027 du CRE ou contrat de régulation économique de l’aéroport de Roissy, fondé sur une hypothèse de croissance annuelle de 1,5 % du trafic passagers, avec attente du vote prochain d’une loi portant à dix ans la durée d’un CRE ;

- Poursuite du déploiement de l’indien GMR Airports, détenu à 45,7 % et gérant 7 aéroports, en Inde, Indonésie et Grèce (110 M de passagers) ;

-

- Après une hausse de 12,2 % du chiffre d’affaires au 1 er trimestre, objectifs 2025 confirmés : trafic en hausse de 2,5 % à + 4 % pour Paris Aéroports, investissements de 1,4 Md€ et hausse de + 7 % du bénéfice opérationnel, levier de la dette de 3,5 à 4, y compris la hausse de la fiscalité en France ;

- Dividende 2024 de 3 €, soit le bas du plancher cible d’une politique de distribution à 60%.

Valeurs associées

ADP
121,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 19/08/2025 à 07:31:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des personnes se tiennent à côté de la Bourse de Milan
    Prudence en vue en Europe avec les négociations sur l'Ukraine et avant Jackson Hole (actualisé)
    information fournie par Reuters 19.08.2025 08:41 

    par Blandine Henault Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mardi à l'ouverture alors que les négociations diplomatiques se poursuivent pour mettre fin au conflit en Ukraine et avant le symposium de la Réserve fédérale (Fed) à Jackson ... Lire la suite

  • Des visiteurs au salon du jeu vidéo Gamescom, le 22 août 2024 à Cologne, en Allemagne ( AFP / Ina FASSBENDER )
    Gamescom 2025: la grand-messe du jeu vidéo ouvre ses portes en Allemagne
    information fournie par AFP 19.08.2025 08:28 

    Le jeu de tir "Call of Duty: Black Ops 7" et la suite de la saga japonaise Resident Evil donnent mardi le coup d'envoi en Allemagne de la Gamescom, l'un des plus grands salons du jeu vidéo, lors d'une soirée d'ouverture en forme de mise en bouche. Face à un parterre ... Lire la suite

  • Des autonomistes corses masqués et armés devant une cave viticole pendant une prise d'otages à Aléria, le 21 août 1975 en Haute-Corse ( AFP / STF )
    50 ans après Aléria, le nationalisme corse amène l'autonomie au Parlement
    information fournie par AFP 19.08.2025 08:23 

    Cinquante ans après les événements d'Aléria, acte de naissance sanglant du nationalisme corse moderne, les autonomistes ont obtenu que le Parlement étudie à l'automne un projet de loi constitutionnel visant à octroyer à l'île une "autonomie dans la République". ... Lire la suite

  • ADP : Les résistances sont proches
    ADP : Les résistances sont proches
    information fournie par TEC 19.08.2025 08:21 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. Néanmoins, le RSI se trouve dans la zone de surachat, on peut s'attendre à une correction technique à court terme. De plus, les stochastiques ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank