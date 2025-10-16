 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... GL Events
information fournie par AOF 16/10/2025 à 07:51

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, le chiffre d’affaires de GL events a reculé de 25%, à 288,2 millions d'euros. Le chiffre d’affaires à change constant a diminué de 2%, à 1,2 milliard d'euros, sur les neufs premiers mois de l'année 2025. En outre, 51% de l’activité a été réalisée à l’international à fin septembre 2025. Dans un contexte géopolitique incertain et après une forte croissance en 2024, GL events confirme ses objectifs pour l'exercice 2025. Le groupe vise toujours une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 5% ; une amélioration de sa marge opérationnelle.

Sur cet exercice, le groupe prévoit toujours un programme de Capex de l'ordre de 80 millions d'euros.

En outre, dans la perspective de la finalisation des opérations de croissance externe annoncées au premier semestre 2025, GL events estime que son endettement net devrait rester stable en 2025.

Valeurs associées

GL EVENTS
28,850 EUR Euronext Paris 0,00%
