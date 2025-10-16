A suivre aujourd'hui... FDJ United

 Aller au contenu principal
information fournie par AOF 16/10/2025 à 07:50

(AOF) - FDJ United a vu son chiffre d’affaires bondir de 29,2%, à 864 millions d’euros, en données publiées, mais il s’affiche en repli de 3% en données retraitées et de -0,7% à fiscalité sur les jeux constante. Avec la hausse de 5,7% des prélèvements publics, le produit net des jeux a reculé de 2,4% à 819 millions d’euros. Sur les neuf premiers mois de l’année, le spécialiste des jeux d’argent et de hasard a vu ses revenus atteindre 2,730 milliards d’euros, hausse de 30,2% à données publiées, ou en baisse 2,1% à données retraitées et de -1,3% à fiscalité sur les jeux constante.

Au niveau de ses perspectives, FDJ United a précisé ses objectifs annuels et vise un chiffre d'affaires supérieur à 3,7 milliards d'euros, avec un Ebitda courant de l'ordre de 900 millions d'euros, et a confirmé tabler sur un taux de marge supérieur à 24%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Numéro 1 européen des jeux d’argent et de hasard avec 27 millions de joueurs, 4 ème loterie mondiale, acteur de référence des paris sportifs en France avec 50 % de parts de marché sous les marques Loto, Cash, Parions Sport…, créé en 1933 ;

- Chiffre d’affaires de 3,8Mds€ réalisé à 66 % dans la loterie et paris sportifs en réseau France, 26 % dans Paris et les jeux en ligne, 5 % dans la loterie internationale puis les paiement & Services ;

- Triple ambition : affirmation de la position de numéro 1 européen, élargissement des activités vers le digital et capitalisation sur l’ancrage territorial, et, en France, sur un réseau de 29 000 points de vente et un cadre régulé avec un monopole des jeux assuré pour 24 années ;

- Capital détenu à 20,46 % par l’État français (27,11 % des droits de vote), la mutuelle des anciens combattants (15,17 % et 19,82 %), Stéphane Pallez étant présidente-directrice générale du conseil de 15 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Play Forward 2028 », visant le top 3 sur 7 des 8 principaux marchés européens :

- organisation en 4 divisions : loterie et paris sportifs en réseau France, Paris et jeux en ligne, loterie internationale et paiement & Services,

- recrutement de + 1 million de joueurs supplémentaires par expansion du réseau aux grandes surfaces alimentaires (20 % du réseau physique en 2028), et par le canal digital (20 % de l’activité loterie en 2028 vs 15 % en 2024),

- identification des joueurs omnicanaux, via le programme de fidélité FDJ & Moi ( part des joueurs identifiés à + 25 %),

- nouveaux services en points de vente–factures des trésoreries publiques, services de paiements sous la marque Nirio pour les bailleurs ou énergéticiens…,

- poursuite des investissements dans les jeux en ligne : poker en ligne, paris sportifs en France avec Zeturf (20 % des paris hippiques) et, par partenariat avec Scientific Games, dans les jeux à gratter phygitaux…,

- exploitation des acquisitions des dernières années : Premier Lotteries Ireland, le Britannique Sporting Group et le Suédois Kindred (marques Unibet et 32Red),

- innovation démultipliée à partir de l’infrastructure technologique détenue en propre : 5 Mds de transactions par an dans les clouds du groupe, 100 000 équipements connectés en points de vente) et engagements dans des fonds de financement de start-ups (300 soutenues) ;

- Stratégie environnementale visant un repli de 50 % des émissions de CO2 en 2025 vs 2017 pour toute la chaîne de valeur, la neutralité carbone du scope 1 ayant été atteinte en 2019, et doublant à 5 % pour 2028 la part du résultat net affectée aux enjeux sociétaux et environnementaux ;

- Bilan déséquilibré par l’acquisition de Kiindred : 1,2 M€ de capitaux propres face à 1,8 Md de dette nette mais effet de levier limité à 1,9.

Défis

- Intégration de Kiindred : 700 M€ de revenus additionnels, renforcement de la présence en Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède (soit 26 % des revenus) ;

- Objectifs 2025 : stabilité des revenus à 3,8 Mds€ et recul de la marge opérationnelle au taux de + 24 % du fait du durcissement de la fiscalité sur les jeux d’argent en France et aux Pays-Bas (65 M€ d’impact) et réduction de 150 M€ de la dette nette ;

- Objectifs 2028 : croissance annuelle des revenus autour de +5 %, une marge opérationnel supérieure à 26 % et taux de distribution d’au moins 75 % ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,05 €, soit un taux de distribution de 77 %.

Valeurs associées

FDJ UNITED
27,660 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 16/10/2025 à 07:50:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

