A suivre aujourd'hui... FDE

(AOF) - FDE a annoncé un partenariat stratégique avec l’entreprise de matériaux de construction Cemex, dans le cadre duquel elle déploiera sa technologie exclusive de capture cryogénique du carbone. Celle-ci est utilisée pour décarboner les émissions de gaz de combustion industriels. FDE va d'abord construire et tester une unité pilote de 4 000 Nm³/h sur son site d'Avion en France. Une fois achevée, cette unité sera reproduite pour traiter 40 000 Nm³/h de gaz de combustion dans les installations polonaises de Cemex.

Le système produira du CO2 liquide de qualité alimentaire tout en éliminant les émissions nocives de NOx et de SOx et en générant un chiffre d'affaires potentiel de 8 à 10 millions d'euros par an à partir de 2028. FDE évoque respectivement les émissions d'oxydes d'azote émises par la combustion des carburants fossiles (NOx) et les oxydes de souffre (SOx).

Une fois pleinement développée, l'objectif de Cemex et de FDE est de déployer cette technologie dans toutes les cimenteries européennes appartenant à Cemex, avec l'exclusivité de la technologie Cryo Pur pour la République tchèque, la Croatie, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni en échange d'une option d'investissement de 20 millions d'euros de Cemex dans Cryo Pur.

Enfin, FDE a réitéré ses objectifs 2030 de chiffre d'affaires annuel de plus de 175 millions d'euros, d'un Ebitda supérieur à 85 millions d'euros, combinés à plus de 20 millions de tonnes d'émissions de CO2 eq par an.

