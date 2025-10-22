A suivre aujourd'hui... Eutelsat

(AOF) - Au premier trimestre clos fin septembre, Eutelsat a généré un chiffre d'affaires de 293 millions d'euros, en repli de 2,2 % sur une base publiée, et en recul de 0,3 % en données comparables. Le chiffre d'affaires des quatre Activités opérationnelles, c'est-à-dire en excluant les autres revenus, a atteint 283 millions d'euros. "Il est en repli de 1,2 % sur une base comparable si l'on exclut un effet de change négatif de 10 million d'euros," précise l'opérateur de satellites. Le chiffre d'affaires généré par le LEO (services de connectivité en orbite basses) s'est élevé à 54,1 millions d'euros.

Au 30 septembre 2025, le carnet de commandes s'est établi à 3,5 milliards d'euros, un niveau comparable à celui de fin juin 2025. Il équivaut à 2,8 fois le chiffre d'affaires de l'exercice 2024-25, la Connectivité contribuant à hauteur de 58 % du total.

L'opérateur de satellites a confirmé ses objectifs annuels. Le chiffre d'affaires des quatre activités opérationnelles est attendu au même niveau que celui enregistré pour l'exercice 2024-25. Les revenus provenant des activités LEO ont attendus en progression de 50 % par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent. La marge d'Ebitda ajusté devrait être légèrement inférieure à celle de l'exercice 2024-25 et les dépenses d'investissement brutes se situer entre 1 et 1,1 milliard d'euros.

Suite aux projets d'augmentation de capital tels qu'annoncés en juin 2025, et qui devraient être finalisés d'ici la fin de l'année civile 2025, le ratio d'endettement net sur Ebitda ajusté est estimé à environ 2,5 d'ici la fin de l'exercice 2025-26.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier opérateur de satellites GEO-LEO intégré, doté d’une flotte de 34 satellites géostationnaires et d’une constellation orbite basse de + 650 satellites, créé en 1977 ;

- Chiffre d’affaires de 1,23 Mds€, réparti entre la video pour 50 % dont les services au gouvernement pour 17 %, le haut débit fixe pour 20 % puis le haut débit mobile pour 13 %, et connectivité pour 50 % dont les services via GEO pour 35 % et via LEO pour 15 % ;

- Activité réalisée à 51 % en Europe, 24 % dans les Amérique et 24 % en Afrique-Moyen-Orient, zone en forte croissance ;

- Ambition : renforcement des positions dans la connectivité, pénétration des marchés de satellites en orbite basse et hybrides GEO/LEO, via la génération maximale de liquidités ;

- Capital détenu, avant l’augmentation de capital du 2 ème semestre 2025, à 24,1 % par l’indien Bharti, à 13,6 % par Bpifrance, à 10,9 % par le gouvernement britannique, à 10,4 % par Softbank, à 5,5 % par CMA-CGM, à 4,9 % par Spacetime Transformations et à 4,1 % par le Fonds stratégique de participation ;

- Changement de gouvernance depuis le 4 août : Eric Labaye préside le conseil de 10 administrateurs, Sunil Bharti Mittal étant vice-président e tJean-François Fallacher directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- fortes ambitions dans les satellites LEO, notamment pour le secteur maritime et aéronautique, avec 4 Mds€ d’investissements de 2026 à 2031 notamment dans la constellation LEO multi-orbites IRIS,

- accélération de la croissance dans les services aux gouvernements, les efforts commerciaux étant focalisés sur les marchés B2B et B2G,

- préservation de la robustesse financière par cession partielle de la partie passive des infrastructures terrestres (produit attendu début 2026) et par appel au marché,

- Stratégie environnementale aux objectifs chiffrés attendus au cours de l’exercice :

- structurée entre la gestion de la flotte spatiale dans le cadre de l’initiative Net Zero Space-éviter la congestion, supprimer tous les débris spatiaux et diminuer l'impact de fin de vie des satellites- et l'optimisation de l'impact des opérations terrestres,

- en cours d’audit avant définition des objectifs de réduction des émissions de CO2 ;

- Visibilité de l’activité avec un carnet de commandes de 3,5 Mds€, soit 2,8 fois le chiffre d’affaires annuel, issu à 57 %de la connectivité et renforcé par la signature en juillet d’un contrat de 10 Mds€ sur dix ans avec le ministère de la défense français ;

- Situation financière dégradée (autofinancement libre négatif mais disponibilités de 1,07 Md€) en voie d’assainissement par augmentation de capital de 1,5 Md€ d’ici la fin de l’année ce qui ramènerait le levier de la dette à 2,5 vs 3,92.

Défis

-Montée de la concurrence dans le non-militaire : lancements de Telesat, Amazon Kupler et, dès 2026, des satellites Netflix 3, de Telesat et Amazon Kupler ;

- Incertitudes sur le montant de l’appui financier de l’Union européenne à la constellation IRIS ;

- Réponse à l’appel au marché, scindé en 2 parties :

- augmentation de capital de 828 M€ au prix unitaire de 4 € réservée à l’Etat français (29,65 %), l’indien Bharti (17,88 %), le gouvernement britannique (10,89 %), CMA-CGM (7,46) et le Fonds stratégique de participation (4,98 %),

- augmentation de 672 M€ avec droit préférentiel de souscription à laquelle participeront les 5 grands actionnaires ;

- Après l’appel au marché, capacité à obtenir l’octroi de crédits d’exports qui financeraient 50 à 70 % des investissements et à négocier un report d’échéances de la dette ;

- Après un triplement de la perte nette à 1,1 Md€, objectifs 2025-26 confirmés : revenus stables, ’excédent brut d’exploitation en léger repli et investissements industriels vers 1-1,1 Md€ ;

- Suspension du dividende.