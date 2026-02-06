A suivre aujourd'hui... Equasens

(AOF) - Equasens a dévoilé une solide performance commerciale en 2025 avec un revenu annuel récurrent de 108 millions d'euros (+8,8% en publié), et un chiffre d'affaires annuel de 236,5 MEUR (+9,1% en publié). Le spécialiste des solutions numériques pour les professionnels de santé a toutefois connu un ralentissement au quatrième trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 9,7%, contre +12,1% sur les trois mois précédents.
Pour Denis Supplisson, président-directeur général du groupe : "la performance commerciale enregistrée en 2025, en France comme à l'international, est particulièrement dynamique et confirme la pertinence de notre positionnement fondé sur un portefeuille de solutions innovantes au service des professionnels et des établissements de santé. Le groupe Equasens dispose aujourd'hui d'une offre unique que nous bâtissons via une stratégie d'acquisitions sélectives, source de nombreuses synergies commerciales".
Pour 2026, le groupe entend renforcer son positionnement en tant que leader sur le marché français et européen des solutions numériques en santé. Il va notamment poursuivre l'intégration de l'IA dans ses logiciels métiers et le développement de nouvelles fonctionnalités dans un modèle SaaS dont l'hébergement est assuré dans son cloud santé privé.
