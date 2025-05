A suivre aujourd'hui... DBV Technologies

(AOF) - DBV Technologies a dévoilé ses résultats au premier trimestre 2025 d'où ressort une trésorerie de 13 millions de dollars au 31 mars 2025, contre 32,5 millions de dollars au 31 décembre 2024. La société biopharmaceutique au stade clinique estime que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie sont suffisants pour financer ses activités jusqu'en juin 2026. La société, qui a enregistré des pertes d'exploitation et des flux de trésorerie négatifs depuis sa création, ne génère aucun chiffre d'affaires et continue de se préparer au lancement potentiel de son premier produit aux États-Unis et dan

Les produits opérationnels s'élèvent à 0,8 million de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2025, contre 1,4 million de dollars pour la même période en 2024.

Les charges opérationnelles s'élèvent à 27,4 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2025, contre 30 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2024.

La perte nette atteint 27,1 millions d'euros contre 27,3 millions un an plus tôt.

