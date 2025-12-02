 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... Compagnie des Alpes
information fournie par AOF 02/12/2025 à 08:03

(AOF) - Les résultats de l’exercice 2024-2025, clos le 30 septembre dernier, de Compagnie des Alpes ont nettement progressé, comme prévu. Sur la période, le groupe spécialisé dans les loisirs (parcs d’attraction, domaines skiables) a vu son excédent brut opérationnel augmenter de 16,7%, à 409,4 millions d’euros, « conformément à la guidance à nouveau révisée à la hausse par le groupe en octobre dernier » détaille le communiqué de presse.

La croissance de l'EBO a été présente dans toutes les activités : +13,3% pour les Domaines skiables et activités outdoor, +13% pour la division distribution & Hospitality et +23,8% pour les parcs de loisirs.

De son côté, le résultat opérationnel s'est apprécié de 21,9%, à 192,8 millions d'euros, et le bénéfice net, part du groupe, a progressé de 15,8%, à 107,1 millions d'euros. Enfin, le chiffre d'affaires, qui était déjà connu, s'est élevé à 1,397 milliard d'euros, soit une hausse de 12,8%.

Cie des Alpes va proposer lors de son Assemblée générale du 11 mars prochain un dividende de 1,10 euro par action au titre de l'exercice 2024-2025, en augmentation de 10% par rapport à l'exercice précédent, pour la deuxième année consécutive.

Au niveau des perspectives, pour l'exercice 2025-2026, le groupe vise une croissance de son excédent brut opérationnel proche de 10%, soit un ralentissement par rapport à 2024-2025 (+16,7%), hors plus-value liées aux produits de cession des biens immobilisés de Tignes. Les investissements industriels nets devraient quant à eux s'élever à 20% du chiffre d'affaires.

A moyen-terme, l'EBO devrait poursuivre sa trajectoire de croissance profitable et devrait s'établir à au moins 500 millions d'euros à horizon 3/4 ans.

