A suivre aujourd'hui... Coface

(AOF) - Coface a dévoilé un résultat net, part du groupe, de 52,1 millions d'euros au troisième trimestre, en repli de 20,4%. Le résultat opérationnel courant de l'expert en assurance-crédit internationale a reculé de 20,3% à 80,1 millions d'euros. Il a baissé de 21,9%, hors impact des changes. Le ratio combiné net de réassurance - un ratio clé du secteur - a augmenté de 6,8 points sur un an, à 73,9%. Le ratio de sinistralité net a progressé à 38,5% contre 36,4% au troisième trimestre 2024. Le ratio de coûts est, lui, passé en un an, de 29,8% à 34,6%.

"La mise en place de barrières douanière et la baisse du prix de nombreuses matières premières, notamment énergétiques, limitent la croissance de l'assurance-crédit alors que le nombre de faillites d'entreprises atteint désormais des niveaux supérieurs à la moyenne de cycle", a commenté le directeur général, Xavier Durand.

Le chiffre d'affaires a baissé de 0,9% à 449,9 millions d'euros. Il a progressé de 0,8% hors impact des changes grâce aux revenus des autres activités, qui ont augmenté de 4,9% à 81,4 millions d'euros. Sur cette même base, les revenus des activités d'assurance ont baissé de 0,1% à 368,5 millions d'euros.

"Depuis le début d'année le retour sur fond propres tangibles atteint 12%, niveau supérieur aux objectifs de moyenne de cycle dans un environnement économique qui se durcit," a souligné Xavier Durand. Il a reculé de 1,9 point sur un an.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- L’un des trois leaders mondiaux de l’assurance-crédit créée en 1946 et implantée dans 100 pays avec une part de marché de 15 % ;

- Revenus de 1,85 Md€, assurés à 82 % par l’assurance, le reste étant apporté par les services -affacturage, caution et services d’informations ;

- Couverture internationale sur 7 régions : Europe du nord (20 %), Europe de l’ouest (21 %), Europe centrale et de l’est (9 %) Méditerranée-Afrique (29 %), Amérique du nord (9 %), Asie Pacifique (7 %) et l’Amérique latine ;

- Ambition : élaboration d’un écosystème mondial de référence de gestion du risque de crédit, fondé sur 3 piliers : insensibilité aux cycles économiques, maîtrise des risques tant dans la sélection des clients & fournisseurs que dans la conception des offres d’assurance-crédit et qualité des données sur les entreprises dans les 200 pays couverts par le groupe ;

- Capital détenu à 29,85 % par Arch Capital, Bernardo Sanchez Incera présidant le conseil de 9 administrateurs, Xavier Durand étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Power the core » :

- force commerciale : réseau présent dans 200 pays, en propre et via des licences locales, déclinaison de l’offre selon la taille des entreprises et savoir-faire dans les partenariats -avec l’agence de notation Scope et ou le réseau de distribution du Crédit Agricole…,

- sélectivité accrue dans les souscriptions de contrats et dans la gestion des risques,

- robustesse financière et taux de solvabilité très au-dessus de la zone cible de 155- 175 % grâce au travail sur le bilan -dette subordonnée, rachats d’actions…,

- innovation déclinée en 4 points : optimisation de la prédictivité des scores, sécurité et unification des données & systèmes d’information, détention de la propriété des actifs technologiques -Atlas, ICON, Easy, Cofanet… et connectivité des plateformes ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 :

- étape 2025 avec repli de 11 % des émissions vs 2020 et réduction de 30 % de l’exposition du portefeuille aux émissions de CO2,

- extension de l’initiative Single Risk (500 M€ d’exposition sur des projets ESG en 2023),

- intégration du risque environnement dans l’évaluation des risques pays ;

- Renforcement en Afrique-Moyen-Orient avec l’acquisition de Cedar Rose ;

- Bilan très sain : capitaux propres de 221 Mds€, avec un taux d’endettement inférieur à 30 % et ratio de solvabilité de 196 %.

Défis

- Suivi des indicateurs-clé : ratio combiné net de 68,7 %, ratio de sinistralité de 39,1 % et taux de rétention des clients de 95,1 % à fin mars ;

- Montée régulière des activités d’information commerciale et de recouvrement de crédit, mieux margées et moins liées aux cycles économiques que l’assurance-crédit, renforçant les points forts du groupe, la rentabilité et la solvabilité,

- Après une avancée de 2,1 % des revenus et un repli de 9,2 % du bénéfice net, anticipations 2025 très prudentes : poursuite de la remontée des défaillances d’entreprises, de ralentissement économique préjudiciable à la demande des clients et de volatilité dans les Amérique ;

- Après une avancée de 2,1 % des revenus et un repli de 9,2 % du bénéfice net, objectifs 2025 très prudents : vers une poursuite de l’amélioration des points-clé du groupe (rentabilité et solvabilité)

- Dividende 2024 en hausse à 1,40 €, soit un taux de distribution de 80 %.