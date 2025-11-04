 Aller au contenu principal
Nikkei 225
51 497,20
-1,74%
A suivre aujourd'hui... Coface
information fournie par AOF 04/11/2025 à 07:35

(AOF) - Coface a dévoilé un résultat net, part du groupe, de 52,1 millions d'euros au troisième trimestre, en repli de 20,4%. Le résultat opérationnel courant de l'expert en assurance-crédit internationale a reculé de 20,3% à 80,1 millions d'euros. Il a baissé de 21,9%, hors impact des changes. Le ratio combiné net de réassurance - un ratio clé du secteur - a augmenté de 6,8 points sur un an, à 73,9%. Le ratio de sinistralité net a progressé à 38,5% contre 36,4% au troisième trimestre 2024. Le ratio de coûts est, lui, passé en un an, de 29,8% à 34,6%.

"La mise en place de barrières douanière et la baisse du prix de nombreuses matières premières, notamment énergétiques, limitent la croissance de l'assurance-crédit alors que le nombre de faillites d'entreprises atteint désormais des niveaux supérieurs à la moyenne de cycle", a commenté le directeur général, Xavier Durand.

Le chiffre d'affaires a baissé de 0,9% à 449,9 millions d'euros. Il a progressé de 0,8% hors impact des changes grâce aux revenus des autres activités, qui ont augmenté de 4,9% à 81,4 millions d'euros. Sur cette même base, les revenus des activités d'assurance ont baissé de 0,1% à 368,5 millions d'euros.

"Depuis le début d'année le retour sur fond propres tangibles atteint 12%, niveau supérieur aux objectifs de moyenne de cycle dans un environnement économique qui se durcit," a souligné Xavier Durand. Il a reculé de 1,9 point sur un an.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- L’un des trois leaders mondiaux de l’assurance-crédit créée en 1946 et implantée dans 100 pays avec une part de marché de 15 % ;

- Revenus de 1,85 Md€, assurés à 82 % par l’assurance, le reste étant apporté par les services -affacturage, caution et services d’informations ;

- Couverture internationale sur 7 régions : Europe du nord (20 %), Europe de l’ouest (21 %), Europe centrale et de l’est (9 %) Méditerranée-Afrique (29 %), Amérique du nord (9 %), Asie Pacifique (7 %) et l’Amérique latine ;

- Ambition : élaboration d’un écosystème mondial de référence de gestion du risque de crédit, fondé sur 3 piliers : insensibilité aux cycles économiques, maîtrise des risques tant dans la sélection des clients & fournisseurs que dans la conception des offres d’assurance-crédit et qualité des données sur les entreprises dans les 200 pays couverts par le groupe ;

- Capital détenu à 29,85 % par Arch Capital, Bernardo Sanchez Incera présidant le conseil de 9 administrateurs, Xavier Durand étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Power the core » :

- force commerciale : réseau présent dans 200 pays, en propre et via des licences locales, déclinaison de l’offre selon la taille des entreprises et savoir-faire dans les partenariats -avec l’agence de notation Scope et ou le réseau de distribution du Crédit Agricole…,

- sélectivité accrue dans les souscriptions de contrats et dans la gestion des risques,

- robustesse financière et taux de solvabilité très au-dessus de la zone cible de 155- 175 % grâce au travail sur le bilan -dette subordonnée, rachats d’actions…,

- innovation déclinée en 4 points : optimisation de la prédictivité des scores, sécurité et unification des données & systèmes d’information, détention de la propriété des actifs technologiques -Atlas, ICON, Easy, Cofanet… et connectivité des plateformes ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 :

- étape 2025 avec repli de 11 % des émissions vs 2020 et réduction de 30 % de l’exposition du portefeuille aux émissions de CO2,

- extension de l’initiative Single Risk (500 M€ d’exposition sur des projets ESG en 2023),

- intégration du risque environnement dans l’évaluation des risques pays ;

- Renforcement en Afrique-Moyen-Orient avec l’acquisition de Cedar Rose ;

- Bilan très sain : capitaux propres de 221 Mds€, avec un taux d’endettement inférieur à 30 % et ratio de solvabilité de 196 %.

Défis

- Suivi des indicateurs-clé : ratio combiné net de 68,7 %, ratio de sinistralité de 39,1 % et taux de rétention des clients de 95,1 % à fin mars ;

- Montée régulière des activités d’information commerciale et de recouvrement de crédit, mieux margées et moins liées aux cycles économiques que l’assurance-crédit, renforçant les points forts du groupe, la rentabilité et la solvabilité,

- Après une avancée de 2,1 % des revenus et un repli de 9,2 % du bénéfice net, anticipations 2025 très prudentes : poursuite de la remontée des défaillances d’entreprises, de ralentissement économique préjudiciable à la demande des clients et de volatilité dans les Amérique ;

- Après une avancée de 2,1 % des revenus et un repli de 9,2 % du bénéfice net, objectifs 2025 très prudents : vers une poursuite de l’amélioration des points-clé du groupe (rentabilité et solvabilité)

- Dividende 2024 en hausse à 1,40 €, soit un taux de distribution de 80 %.

Valeurs associées

COFACE
15,230 EUR Euronext Paris -0,33%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 04/11/2025 à 07:35:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

