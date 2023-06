A suivre aujourd'hui... Claranova

(AOF) - Claranova annonce que sa filiale Avanquest a entamé des discussions avec plusieurs investisseurs potentiels pour la cession de ses activités non stratégiques en Europe. La société qui gère plusieurs participations majoritaires dans des groupes technologiques précise que cette cession concerne des activités « à moindre marge, devenues non stratégiques », positionnées sur des marchés moins porteurs et en perte de vitesse, qui « ne représentent plus qu’un chiffre d’affaires total d’environ 12 millions de dollars ». Les discussions vont se poursuivre sur le mois de juin .

" Conformément à notre stratégie, nous poursuivons la rationalisation des métiers d'Avanquest et souhaitons nous séparer des activités désormais très éloignées de notre cœur d'activité", déclare Eric Gareau, CEO d'Avanquest. "Nous restons résolument engagés sur le développement de produits et services propriétaires sur les segments du PDF, de la Sécurité et de la Photo vendus sous forme d'abonnements comme relais de croissance ".

