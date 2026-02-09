A suivre aujourd'hui... Capgemini

(AOF) - Capgemini a annoncé l'extension de son partenariat stratégique avec Google Cloud. Dans ce cadre, Capgemini accompagnera ses clients dans l'adoption des technologies d'IA de pointe de Google Cloud, notamment Vertex AI et Gemini Enterprise. Le partenariat renforcé entre Capgemini et Google Cloud permettra aux entreprises d'utiliser des opérations cloud hyper-automatisées basées sur Gemini pour améliorer leur cybersécurité, leur résilience, leur reprise après sinistre et leur conformité aux exigences de souveraineté.

Les clients communs pourront choisir leur modèle de souveraineté parmi Google Cloud, Google Cloud Dedicated et Google Distributed Cloud (GDC).

" Il est essentiel que les entreprises soient en mesure de déployer l'IA et de moderniser leurs applications tout en respectant leurs exigences de souveraineté ", a déclaré Kevin Ichhpurani, président de l'écosystème des partenaires mondiaux chez Google Cloud.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Un des leaders mondiaux de la transformation numérique fondé en 1967 ;

- Chiffre d’affaires de 22,1 Mds€ réalisés à 28 % en Amérique du nord, 20 % en France, 12 % au Royaume-Uni & Irlande, 31 % dans le reste de l’Europe ;

- Trois grands métiers : applications et technologie pour 62 % des revenus, opérations et ingénierie pour 29 % et stratégie et transformation pour 9 % ;

- Modèle d'affaires décliné entre “Customer First“, “Intelligence Industry“ et “Enterprise Management“, avec une offre agressive dans le cloud et le digital (65 % des revenus) ;

- Capital éclaté (8,7 % pour les administrateurs et salariés), avec un conseil de 15 administrateurs présidé par Paul Hermelin, Aiman Ezzat étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- organisation du portefeuille d’offres en 3 domaines : les « playing fields » (industrie intelligente, « customer first », gestion de l’entreprise), les piliers (cloud, data et IA) et les catalyseurs (cybersécurité et développement durable),

- focus sur la croissance de l’activité et l’adaptation des effectifs à la demande dans le secteur manufacturing en Europe,

- IA générative et agentique (6 % des commandes) :

- 2 Mds€ investis entre 2023 et 2026, 350 projets en cours de réalisation, 2000 opportunités en suivi et montée à 60 000 personnes des effectifs Data&AI,

- lancement de 4 offres : identification des priorités & objectifs de création de valeur, mise àdisposition de 4 assistants automatisés, amélioration de l’efficacité des développements le long du cycle de vie logiciel et IA génératives sur mesure,

- déploiement des offres chez WNS dans une société américaine spécialisée dans les services de processus d'entreprise (externalisation et automatisation des process de production) dans de nombreux secteurs verticaux (le plus grand secteur vertical étant les services financiers avec 37 % du chiffre d'affaires) à partir d'un site offshore (principalement en Inde),

- innovation focalisée sur cloud, data, IA et veille des ruptures, déployée par 3 réseaux mondiaux -les laboratoire (le dernier à Toulouse), les directeurs des technologies et d'innovation et, pour les clients, 21 AIE (Applied Innovation Exchange) et dopée par l’accord avec ISAI dans le lancement du fonds ISAI Cap Venture II ;

- Stratégie environnementale 2040 de réduction de 90 % de toutes les émissions :

- 2025 : neutralité carbone des activités propres,

- avant 2030 : neutralité carbone de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement,

- d’ici 2030 : offre aux clients de solutions de réduction de 10 Mt de leurs émissions carbone et investissements dans les crédits carbone de « haute qualité » ;

- Bonne visibilité avec prises de commandes, à 1,1 fois le revenu dont + 7 % en IA générative ;

- Bilan sain avec une dette nette de 2,8 Mds€ à fin juin et un travail de refinancement début octobre rendu nécessaire par l’acquisition de WNS et visant à maintenir la notation de la dette.

Défis

- Forte sensibilité du résultat aux frais de personnel (2/3 des charges d’exploitation, 59 % du personnel étant « offshore »), à l’attrition du personnel, autour de 15 % et à la reprise de la croissance de l’industrie manufacturière en France et en Europe ;

- Attente de l’obtention de la qualification SecNumCloud dans le déploiement du cloud de confiance Bleu, société commune avec Orange et Microsoft ;

- Allègement de la méfiance des investisseurs après la publication des chiffres du 1 er semestre (stabilité des revenus et de la marge opérationnelle et repli de 13 % du résultat net), malgré des objectifs 2025 légèrement rehaussés : évolution entre -1 % et +1 % des revenus, marge opérationnelle de 13,3 à 13,5 %, autofinancement libre de 1,9 Md€ ;

- Dividende 2024 stable à 3,4 € et mise en place d’un programme pluri-annuel de rachat d’actions pour 2 Mds€, financé par l’autofinancement libre.