A suivre aujourd'hui... Capgemini
information fournie par AOF 26/08/2025 à 08:10

(AOF) - Capgemini a signé un accord pour l’acquisition de Cloud4C, leader des services managés automatisés pour les environnements cloud hybrides et souverains. Cette acquisition devrait être finalisée dans les prochains mois, sous réserve des autorisations réglementaires et autres conditions habituelles. Elle permettra à Capgemini de se renforcer sur le marché en forte croissance des services cloud managés et de développer davantage des solutions spécifiques par secteur, d’IA générative et de propriété intellectuelle afin de fluidifier la gestion du cloud et la migration.

Elle offrirait également des opportunités commerciales immédiates auprès de clients de Capgemini, et permettrait d'offrir toute la richesse de l'expertise de Capgemini aux clients de Cloud4C.

Aucun détail financier sur cette opération n'a été divulgué.

Cloud4C aide les entreprises à migrer, gérer et optimiser leurs technologies et leurs données grâce à sa plateforme low-code optimisée pour l'IA et à ses approches spécifiques à chaque secteur, conçues pour répondre aux besoins particuliers des entreprises. Partenaire mondial premium de SAP pour le cloud S/4 HANA, Cloud4C a également créé des liens solides avec d'autres fournisseurs technologiques clés et hyperscalers.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Un des leaders mondiaux de la transformation numérique fondé en 1967 ;

- Chiffre d’affaires de 22,1 Mds€ réalisés à 28 % en Amérique du nord, 20 % en France, 12 % au Royaume-Uni & Irlande, 31 % dans le reste de l’Europe ;

- Trois grands métiers : applications et technologie pour 62 % des revenus, opérations et ingénierie pour 29 % et stratégie et transformation pour 9 % ;

- Modèle d'affaires décliné entre “Customer First“, “Intelligence Industry“ et “Enterprise Management“, avec une offre agressive dans le cloud et le digital (65 % des revenus) ;

- Capital éclaté (8,7 % pour les administrateurs et salariés), avec un conseil de 15 administrateurs présidé par Dominique Hermelin, Aiman Ezzat étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- organisation du portefeuille d’offres en 3 domaines : les « playing fields » (industrie intelligente, « customer first », gestion de l’entreprise), les piliers (cloud, data et IA) et les catalyseurs (cybersécurité et développement durable),

- volontarisme dans l’IA générative (6 % des commandes) avec 2 Mds€ investis entre 2023 et 2026, avec 350 projets en cours de réalisation et 2000 opportunités en suivi : après l’acquisition de Quantmetry et les partenariats avec Google et Microsoft, montée à 60 000 personnes des effectifs Data&AI et lancement de 4 offres : identification des priorités & objectifs de création de valeur, mise à disposition de 4assistants automatisés, amélioration de l’efficacité des développements le long du cycle de vie logiciel et IA génératives sur mesure,

- innovation focalisée sur le cloud, data, IA et veille des ruptures et portée par un réseau mondial de directeurs des technologies et d'innovation et, pour les clients, un réseau mondial de 21 AIE (Applied Innovation Exchange) pour les clients ;

- Stratégie environnementale 2040 :

- 2025 : neutralité carbone des activités propres

- avant 2030 : neutralité carbone de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement,

- 2030 : des solutions aux clients de réduction de 10 Mt de leurs émissions carbone,

- 2040 : réduction de 90 % de toutes les émissions (Scope 1, 2 et 3) ;

- Bonne visibilité avec des prises de commandes, dont 6 % en IA générative et IA agentique, à 1,06 fois le chiffre d’affaires annuel ;

- Bilan sain avec une dette nette ramenée à 2,1 Mds€ et un autofinancement libre de 1,1 Md€.

Défis

- Forte sensibilité du résultat aux frais de personnel (2/3 des charges d’exploitation), 57 % du personnel étant « offshore » , à l’attrition du personnel, en recul à moins de 15 % au 1 er trimestre et à la reprise de la croissance de l’industrie manufacturière en France et en Europe ;

- Attente de l’obtention de la qualification SecNumCloud dans le déploiement du cloud de confiance Bleu, société commune avec Orange et Microsoft ;

- Après le fort abaissement, sanctionné en Bourse depuis l’automne 2024, des ambitions 2025, retour de la confiance des investisseurs lors de la publication des chiffres du 1er trimestre (effritement du chiffre d’affaires et confirmation des objectifs 2025) ;

- Objectifs 2025 : revenus au pire en repli de 2% et au mieux en hausse de 2%, marge opérationnelle de 13,3 à 13,5 %, autofinancement libre de 1,9 Md€ ;

- Dividende 2024 stable à 3,4 €.

Valeurs associées

CAPGEMINI
123,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
