A suivre aujourd'hui... Capgemini

(AOF) - Le Conseil d'Administration de Capgemini SE, réuni le 5 janvier 2026, a pris acte de la démission de Mme Megan Clarken de son mandat d'administrateur et a décidé de coopter Lila Tretikov en qualité de nouvel administrateur. De nationalité franco-américaine, elle est actuellement responsable de la stratégie IA du fonds de capital-risque international New Enterprise Associates. Elle apportera au Conseil ses compétences technologiques et son expertise reconnue en matière d'IA et de transformation des entreprises par la technologie.

Sa nomination prend effet à compter du 5 janvier 2026.

Le conseil d'administration de Capgemini SE est ainsi composé de 15 administrateurs, dont deux administrateurs représentant les salariés et un administrateur représentant les salariés actionnaires.

Il compte parmi ses membres 83 % d'administrateurs d'indépendants, 40 % d'administrateurs ayant des profils internationaux et 42 % de femmes.

Points clés

- Un des leaders mondiaux de la transformation numérique fondé en 1967 ;

- Chiffre d’affaires de 22,1 Mds€ réalisés à 28 % en Amérique du nord, 20 % en France, 12 % au Royaume-Uni & Irlande, 31 % dans le reste de l’Europe ;

- Trois grands métiers : applications et technologie pour 62 % des revenus, opérations et ingénierie pour 29 % et stratégie et transformation pour 9 % ;

- Modèle d'affaires décliné entre “Customer First“, “Intelligence Industry“ et “Enterprise Management“, avec une offre agressive dans le cloud et le digital (65 % des revenus) ;

- Capital éclaté (8,7 % pour les administrateurs et salariés), avec un conseil de 15 administrateurs présidé par Paul Hermelin, Aiman Ezzat étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- organisation du portefeuille d’offres en 3 domaines : les « playing fields » (industrie intelligente, « customer first », gestion de l’entreprise), les piliers (cloud, data et IA) et les catalyseurs (cybersécurité et développement durable),

- focus sur la croissance de l’activité et l’adaptation des effectifs à la demande dans le secteur manufacturing en Europe,

- IA générative et agentique (6 % des commandes) :

- 2 Mds€ investis entre 2023 et 2026, 350 projets en cours de réalisation, 2000 opportunités en suivi et montée à 60 000 personnes des effectifs Data&AI,

- lancement de 4 offres : identification des priorités & objectifs de création de valeur, mise àdisposition de 4 assistants automatisés, amélioration de l’efficacité des développements le long du cycle de vie logiciel et IA génératives sur mesure,

- déploiement des offres chez WNS dans une société américaine spécialisée dans les services de processus d'entreprise (externalisation et automatisation des process de production) dans de nombreux secteurs verticaux (le plus grand secteur vertical étant les services financiers avec 37 % du chiffre d'affaires) à partir d'un site offshore (principalement en Inde),

- innovation focalisée sur cloud, data, IA et veille des ruptures, déployée par 3 réseaux mondiaux -les laboratoire (le dernier à Toulouse), les directeurs des technologies et d'innovation et, pour les clients, 21 AIE (Applied Innovation Exchange) et dopée par l’accord avec ISAI dans le lancement du fonds ISAI Cap Venture II ;

- Stratégie environnementale 2040 de réduction de 90 % de toutes les émissions :

- 2025 : neutralité carbone des activités propres,

- avant 2030 : neutralité carbone de l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement,

- d’ici 2030 : offre aux clients de solutions de réduction de 10 Mt de leurs émissions carbone et investissements dans les crédits carbone de « haute qualité » ;

- Bonne visibilité avec prises de commandes, à 1,1 fois le revenu dont + 7 % en IA générative ;

- Bilan sain avec une dette nette de 2,8 Mds€ à fin juin et un travail de refinancement début octobre rendu nécessaire par l’acquisition de WNS et visant à maintenir la notation de la dette.

Défis

- Forte sensibilité du résultat aux frais de personnel (2/3 des charges d’exploitation, 59 % du personnel étant « offshore »), à l’attrition du personnel, autour de 15 % et à la reprise de la croissance de l’industrie manufacturière en France et en Europe ;

- Attente de l’obtention de la qualification SecNumCloud dans le déploiement du cloud de confiance Bleu, société commune avec Orange et Microsoft ;

- Allègement de la méfiance des investisseurs après la publication des chiffres du 1 er semestre (stabilité des revenus et de la marge opérationnelle et repli de 13 % du résultat net), malgré des objectifs 2025 légèrement rehaussés : évolution entre -1 % et +1 % des revenus, marge opérationnelle de 13,3 à 13,5 %, autofinancement libre de 1,9 Md€ ;

- Dividende 2024 stable à 3,4 € et mise en place d’un programme pluri-annuel de rachat d’actions pour 2 Mds€, financé par l’autofinancement libre.