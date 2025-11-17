 Aller au contenu principal
A suivre aujourd'hui... Cafom
information fournie par AOF 17/11/2025 à 07:35

(AOF) - Sur l’ensemble de son exercice 2024-2025, Cafom a vu son chiffre d’affaires progresser de 4,5%, à 436,8 millions d’euros, ou de 6% hors Nouvelle-Calédonie. Le distributeur d’équipements de la maison en Europe et en Outre-Mer explique avoir réalisé cette performance dans un contexte peu dynamique pour le marché de l’ameublement. Dans le détail, le pôle de magasins Outre-Mer a généré un chiffre d’affaires annuel de 236,7 millions d’euros, en baisse de 1,1% dans un environnement de consommation contrasté, marqué par des tensions sociales.

De son côté, le pôle e-commerce Europe continentale a enregistré un chiffre d'affaires record de 200,1 millions d'euros, en croissance de 12,1%.

Valeurs associées

CAFOM
11,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
