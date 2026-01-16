A suivre aujourd'hui... Biosynex

(AOF) - La société a réalisé un chiffre d'affaires de 95,1 millions d'euros au titre de son exercice 2025, affichant une baisse de 6% par rapport à l'année précédente en publié ou -4% à périmètre et taux de change constants.

Dans le détail, la division Pharmacie enregistre un chiffre d'affaires de 38,1 MEUR, en repli de 7%, pénalisée par une chute d'environ 2 MEUR des ventes d'autotests Covid-19 malgré la progression de l'activité Thermothérapie.

La division Diagnostic Europe recule de 4%, à 36,6 MEUR, impactée par la baisse des ventes de tests de diagnostic rapide (TDR) Angine en France et par la fermeture de filiales, bien que l'activité reste stable en organique.

Aux Etats-Unis, la division Diagnostic affiche un recul de 8%, à 20,5 MEUR. Cette tendance s'explique par la stratégie de recentrage sur le marché domestique américain, où les ventes à plus fortes marges progressent de 6%, au détriment du grand export qui plonge de 23%.

Parallèlement à ces résultats, Biosynex poursuit sa procédure de sauvegarde entamée en septembre 2025 pour restructurer son passif.

"Compte-tenu de nos efforts de restructuration importants portant sur des cessions ou fermeture de filiales et une forte réduction de nos dépenses, nous sommes parvenus à limiter la décroissance organique à -4%, grâce à des lancements produits réussis et des positions fortes chez nos clients. Après cette étape importante de stabilisation en 2025, nous mettons tout en oeuvre pour un redémarrage progressif en 2026", a commenté Larry Abensur, Président-Directeur Général de Biosynex.

Pour 2026, Biosynex compte concentrer sa stratégie sur le renforcement de ses activités à plus forte valeur ajoutée.

Ainsi, la division Pharmacie misera sur l'accord de licence avec UNIVERSAL pour développer ses débouchés en Europe, notamment en thermothérapie et anti-nuisibles, tout en accélérant sa présence en GMS.

De son côté, la division Diagnostic prévoit d'intensifier le déploiement de ses solutions de monitoring des biothérapies, avec une croissance attendue en Europe et aux États-Unis, ainsi que des lancements ciblés aux USA dans les infections sexuellement transmissibles via sa filiale Chembio Diagnostics Systems Inc.

