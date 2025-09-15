A suivre aujourd'hui... Bic

(AOF) - Bic a annoncé la cooptation, par le conseil d’administration, de trois nouveaux administrateurs sur recommandation du comité des nominations, de la gouvernance et de la RSE. Rob Versloot, le nouveau directeur général de la société va faire son entrée à la place de Gonzague Bich en tant qu’administrateur. Albert Baladi va remplacer Jake Schwartz qui a décidé de quitter ses fonctions d’administrateur indépendant. Enfin, Geoffroy Bich va prendre la place de Timothée Bich qui également décidé de quitter ses fonctions.

Édouard Bich, président du conseil d'administration, a déclaré : " au nom du conseil, je tiens à adresser mes sincères remerciements à Gonzalve Bich, Jake Schwartz et Timothée Bich pour leur engagement et leurs contributions actives aux travaux du conseil et du comité d'audit au fil des années. Nous sommes très heureux d'accueillir Rob Versloot, Albert Baladi et Geoffroy Bich. Leur expérience, leur leadership et leur connaissance du secteur seront des atouts majeurs pour le conseil. "

Points Clés

Numéro 1 mondial dans les briquets avec 55 % de parts de marché, numéro 2 mondial dans les stylos avec 8 % du marché et dans les rasoirs avec 23 % du marché, créé en 1944 ;

- Positionnement défensif avec une offre de « produits de qualité aux meilleurs prix », les ventes, de 2,3 Mds€, se répartissant entre les stylos ou Human expression pour 37 %, les briquets ou Flame for life pour 36 % puis les rasoirs ou Blade excellence ;

- Présence internationale forte en , Europe pour 31 %, Amérique du nord pour 36 %, Amérique latine pour 20 %, le Brésil étant 2 ème marché du groupe, puis l’Afrique-Moyen-Orient pour 7 % ;

- Ambition : rester une entreprise familiale, allier capacité d’innovation et stratégie d’intégration industrielle (9/10èmes des objets Bic produits dans ses usines), avec une marge d’exploitation supérieure à celle des concurrents

- Capital verrouilé par la famille fondatrice Bich (47,3 % du capital et les 2/3 des droits de vote), Edouard Bich présidant depuis le 20 mai le conseil de 12 administrateurs, Gonzalve Bich cédant à Rob Versloot la direction générale le 15 septembre prochain.

=/ Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires « Horizon » :

- rationalisation du portefeuille par réduction des références (- 11 % en 2024),

- efficacité industrielle et économies de coûts, notamment dans la division Flame for Life : constitution de stocks stratégiques, contrats de long terme avec les fournisseurs au nombre élargi, recours aux plastiques recyclés, promotion des produits à forte valeur ajoutée et hausses des prix de vente,

- campagnes publicitaires innovantes (partenariats avec des chanteurs) et rentables,

- montée de l’e-commerce à 12,7 %,

- élargissement des marchés via la sous-traitance de lames à haute précision pour d’autres marques, ou l’offre de briquets utilitaire hors tabac,

- diversification : après les tatouages avec l’américain Tattly, acquisition, pour 200 M€, du spécialiste britannique des brosses à cheveux Tangle Teezer (70 M€ de chiffre d’affaires),

- innovation financée à 1,1 % des revenus, dynamique avec + 100 brevets déposés par an- 9,5 % des revenus provenant de produits lancés depuis moins de 5 ans ;

- Stratégie environnementale 2025 « writing the future together » :

- réduction de 50 % des émissions de CO2 pour le scope 1, 100 % pour le scope 2 et 50 % pour les fournisseurs,

- 100 % d’énergies renouvelables et éco-circularité totale des emballages,

- programmes de rachats d’actions à impact environnemental ;

- Capacité à surperformer un marché mondial en baisse modérée, hors Inde et Amérique latine ;

- Bilan très sain : 1,8 Md€ de capitaux propres et position nette de trésorerie de 189,3 M€.

Défis

- Diversité des marges entre branches, les briquets étant les plus rentables (32,9 % de marge opérationnelle devant les rasoirs et les stylos ;

- Concurrence forte, notamment d’Asie, dans les briquets (50 % du marché mondial et morosité persistante aux Etats-Unis ;

- Face aux tarifs douaniers américains : appui sur les savoir-faire renforcés par le plan Horizon : optimisation de sa chaîne d’approvisionnement et de l’empreinte industrielle et limitation des besoins de transport ;

- Après un repli de 7 % du chiffre d’affaires au 1 er trimestre, objectifs 2025 abaissés : croissance de 4 à 6 % des revenus, marge opérationnelle maintenue à 15,6 % et génération de trésorerie de + 240 M€ ;

- Dividende 2024 de 3,08 € et programme de rachat d’actions de 40 M€ au plus.

