A suivre aujourd'hui... Beneteau
10/02/2026

(AOF) - Le constructeur nautique vendéen a achevé un exercice 2025 marqué par une forte baisse de son activité. Le groupe préfère toutefois retenir les signaux positifs du 2nd semestre, avec une dynamique commerciale portée par le renouvellement massif de ses gammes de bateaux. Le groupe Beneteau publie un chiffre d'affaires annuel de 848,6 MEUR, en repli de 18% en données publiées et de 17% à taux de change constants (TCC) par rapport à l'exercice précédent. Le constructeur souligne toutefois le net redressement de la dynamique des ventes au S2 (-5% TCC) après un S1 en fort recul (-27% TCC).

Dans le détail, la division Voile enregistre un chiffre d'affaires annuel de 362,8 MEUR, en baisse de 26,6% à TCC. Le segment a particulièrement souffert de la faiblesse des loueurs professionnels (-38%).

L'activité Moteur affiche une meilleure résilience avec un chiffre d'affaires de 456,4 MEUR, en repli de 9,8% à TCC.

L'ensemble des zones géographiques du Groupe a été affecté en 2025 par un contexte macroéconomique difficile avec -15,6% à TCC en Europe, -13,7% à TCC en Amériques du Nord & Centrale et -15,5% à TCC dans les Autres régions.

"Dans un contexte de marché difficile, la stratégie d'accélération des lancements de produits a porté ses fruits", préfère retenir Bruno Thivoyon, Président du Directoire du Groupe Beneteau. Il souligne ainsi que "les prises de commandes se sont ainsi inscrites en forte hausse et ont soutenu le redressement de l'activité sur la deuxième partie de l'année 2025".

Le Groupe Beneteau confirme pour 2026 un retour à la croissance de ses ventes. Fort de prises de commandes en hausse de 24% sur l'exercice 2025 et d'un carnet de commandes offrant une visibilité supérieure à l'an dernier, le groupe anticipe une "progression significative" de son chiffre d'affaires en 2026, avec une dynamique plus marquée dès le premier semestre.

- Constructeur de bateaux de plaisance diversifié dans l’habitat de loisirs, créé en 1884 ;

- Chiffre d’affaires de 1 M€ réalisé à 52% dans les bateaux à moteur et à 49 % dans les bateaux à voile et réparti entre l’Europe pour 55 %, les Amérique pour 26 %, le reste du monde pour 10 et les flottes (ventes aux loueurs professionnels) ;

- Ambition : déploiement d’un portefeuille resserré de 9 marques nautiques sur lesquelles sont concentrés les investissements, avec 4 leaders mondiaux – Beneteau, Jeanneau, Prestige, Lagoon – et 5 marques à fort potentiel -Four Winns, Wellcraft, Scarab, Delphia et Excess ;

- Capital détenu à 54,36 % (70,53 % des droits de vote) par la holding de la famille fondatrice BERI, Catherine Pourre présidant le conseil de surveillance de 8 membres, Bruno Thivoyon présidant le directoire.

Enjeux

- Agilité du modèle d'affaires :

- financement, via la cession de l’activité habitat à Trigano, de la transformation technologique et de la croissance sur les marchés du nautisme de haut de gamme et d’entrée de gamme,

- en France : amélioration et flexibilité des process industriels et changement de système d’information ERP pour les voiliers (avec impact sur le bénéfice opérationnel négatif de 20,6 M€),

- aux Etats-Unis : amélioration de l’offre, regroupement de la production sur un seul site et économies de coûts de 5 M€, afin de ramener la perte opérationnelle à 15 M€ en 2025,

- extension de l’offre de services Boating solutions : location de bateaux à la journée ou de courte durée, (plus de 1 000 bateaux à 8 000 abonnés environ en Europe et aux États-Unis), personnalisation pour les yachts et bateaux haut de gamme, solutions de financement et partenariat avec Le Boat, n° 1 européen de la location de bateaux combinant offre haut de gamme et « version location » (revenu garanti au propriétaire de bateau dont l’usage est réduit à 8 semaines par an,

- innovation visant la connectivité de tous les bateaux via Seanapps et l’offre de solutions de propulsion alternative sur toute l’offre de bateaux d’ici 2030 ;

- Stratégie environnementale B–SUSTAINABLE fondée sur 2 piliers -Preserved Ocean et Ethical Growth- visant pour 2030 une réduction de 30 %, vs 2022, de l’intensité des émissions directes :

- conception fondée sur les analyses de cycle de vie des bateaux,

- labellisation de la majorité des fournisseurs,

-intégration progressive des résines recyclables dans l’industrialisation des bateaux,

- entrée dans le capital du suédois Candela, spécialiste des bateaux électriques à foil,

- reconditionnement des catamarans LAGOON via les nouvelles offres NEO ;

- Bilan sain avec, à fin juin, des capitaux propres de 752 M€, une trésorerie nette de 258 M€, tirée par un autofinancement libre de 14,3 M€.

Défis

- Marché déprimé sur tous les secteurs mais normalisation des stocks chez les distributeurs ;

- Après le lancement réussi de 23 à Cannes, plan de lancement de 66 nouveautés sur 3 ans ;

- Impact négatif des droits de douane américains, estimés entre 20 et 25M€ en 2025 ;

- Après un recul de 27,3 % des ventes et une perte nette de 24,8 M€ à fin juin, objectifs 2025 : retour à la croissance du chiffre d’affaires au 2 nd semestre, à 500 M€ environ, et l’anticipation d’une perte nette au 1 er semestre : chiffre d’affaires de 900 M€ à 1 Md€, marge opérationnelle de 4 à 6 % ;

- Dividende 2024 de 0,73 €.

