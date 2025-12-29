 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A suivre aujourd'hui... Atos
information fournie par AOF 29/12/2025 à 07:36

(AOF) - Atos a signé un accord engageant pour la cession de ses activités sud-américaines au Brésilien Semantix. Cette opération, qui fait partie du plan Genesis destiné à ramener le groupe français à une croissance durable et rentable en se recentrant sur les géographies et les actifs clés, comprend 2 800 professionnels à travers le Brésil, l’Argentine, le Chili, la Colombie, l’Uruguay et le Pérou. Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Leader international de la transformation numérique, du calcul haute performance et des infrastructures liées aux technologies de l’information, créé en 1997, n°1 européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs ;

- Chiffre d’affaires de 9,6 Mds€, réparti entre 2 marques : Atos (cloud, services cyber, Digital Workplace …) et Eviden (produits de cybersécurité, Supercalculateurs, systèmes critiques et vision par ordinateur basée sur l'IA;

- Activité réalisée à 23 % en Europe centrale, 22 % en Europe du sud, 20 % en Amérique du sud, 16 % au Royaume-Uni et Irlande, 10 % au Benelux et Europe du nord, et 9 % dans les marchés en croissance ;

- Ambition : maximisation de la valeur via la division du groupe en 2 entités distinctes - Tech Fondations pour l’infrastructure, le cloud privé et les plateformes et Eviden pour le digital, le big data et la cybersécurité ;

- Capital ouvert avec un conseil de 6 administrateurs (8 à partir du 31 janvier) présidé par Philippe Salle également directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires Genesis orchestré par une équipe de direction de 20 membres :

- organisé en 2 grandes activités :

- services sous la marque Atos : cloud, cyber, données & Ia, applications digitales, plateformes intelligentes, environnements de travail digital,

- produits sous marque Eviden : cybersécurité, supercalculateurs, vision par ordinateur et systèmes critiques,

- organisant la présence mondiale en 6 pôles (France, Allemagne, Autriche & Europe de l’Est, Royaume-Uni & Irlande, Benelux, Pays-Bas & Scandinavie, Amérique du nord),

- optimisant les coûts (réduction d’effectifs) et améliorant le taux de facturation, à 79 %,

- ayant achevé la restructuration financière et focalisé à la fois sur la croissance et les cessions d’activités, telle l’Advanced Computing rachetée par l’état français à la fin 2026,

- finançant l’innovation avec 500 M€ en R&D d’ici 2028, (18 centres de R&D, portefeuille de 3 000 brevets) ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2028 ;

- Visibilité avec un carnet de commandes de 1,5 an de chiffre d’affaires ;

- Situation financière encore tendue -conversion en capital de 2,9 Mds€ de dette, 1,6 Md€ de financements privilégiés, report des échéances de remboursement à fin 2029 et fin 2032- mais amélioration du flux de trésorerie à fin juin, négatif à 96 M€ vs 593 M€ un an plus tôt, et effet de levier de la dette de 4, soit le plafond exigé à partir de 2027.

Défis

- Après les pertes accusées depuis 2021 et la forte dilution boursière issue de la procédure de sauvegarde accélérée, 3 grands freins au retour d’une confiance durable des investisseurs :

- coût de la dette élevé, à environ 10 %,

- surexposition -plus de 50 % du chiffre d’affaires- au marché des infrastructures IT,

- rentabilité inférieure d’Eviden par rapport aux concurrents ;

;

- En France, poursuite de l’amélioration de l’efficacité commerciale dans un marché atone ;

- Après un repli de 17,4 % du chiffre d’affaires mais une forte hausse de la marge opérationnelle et une division par 2 de la perte nette au 1er semestre, objectifs 2025 confirmés : revenus en repli à 8,5 Mds€, marge opérationnelle de 4 % et autofinancement libre négatif autour de 350 M€ ;

- Objectifs 2028 : 8,5 à 9 Mds€ de revenus, 10 % de marge opérationnelle, obtention de la notation de « investment grade » pour la dette dès 2027 et levier de la dette revenu à 1,6 ;

- Absence de dividende.

Valeurs associées

ATOS
47,6950 EUR Euronext Paris +4,14%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/12/2025 à 07:36:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • MANITOU : L'indécision domine
    MANITOU : L'indécision domine
    information fournie par TEC 29.12.2025 11:37 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    Faillites, redressements, liquidations : en 2025, le prêt-à-porter français s'est retrouvé au bord du précipice
    information fournie par Boursorama avec Media Services 29.12.2025 11:35 

    Les effectifs ont fondu de 400.000 salariés dans les années 1970 à 60.000 aujourd'hui, selon les représentants du secteur. La grande crise que traverse le prêt-à-porter en France -secoué par la fast-fashion et la seconde main- s'est poursuivie en 2025, avec son ... Lire la suite

  • ROBERTET : Une consolidation vers les supports est probable
    ROBERTET : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 29.12.2025 11:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • EQUASENS : Le mouvement reste haussier
    EQUASENS : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 29.12.2025 11:28 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank