A suivre aujourd'hui... Akwel
information fournie par AOF 19/09/2025 à 08:00

(AOF) - Au premier semestre, Akwel a connu une chute de 32,9% de son résultat net à 13,6 millions d'euros. Sur cette période, ses comptes sont impactés par le solde des litiges client en cours sur les réservoirs SCR, se traduisant par un impact de -52,5 millions d'euros sur les charges externes. Le résultat opérationnel courant de l'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd a en revanche augmenté de 14,1% à 27,8 millions d'euros.

La marge opérationnelle courante a progressé de 0,8 point à 5,4%, grâce à une maîtrise des coûts salariaux et des reprises de provisions (+32,8 millions d'euros).

Déjà connu, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 510,6 millions d'euros, en recul de 3,4% sur un an, impacté par un repli marqué en Amérique (-10,1%) et en Asie (-3,4%), tandis que la zone EMEA reste stable.

La trésorerie nette du groupe, incluant les dettes sur obligations locatives, est ressorti à 139,2 millions d'euros au 30 juin 2025 contre 133,4 millions d'euros au 31 décembre dernier.

Akwel a rappelé avoir indiqué, lors de la publication de son chiffre d'affaires semestriel, anticiper une baisse de son activité en 2025 moins importante que prévu en début d'année.

