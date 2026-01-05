 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

A suivre aujourd'hui... Air Liquide
information fournie par AOF 05/01/2026 à 07:36

(AOF) - Air Liquide a compilé des éléments afin de faciliter la modélisation financière de ses résultats pour l’exercice 2025. Le spécialiste des gaz industriels, médicaux et technologiques a rappelé qu’au troisième trimestre l’impact des effets de change avait été de -4,2% sur son chiffre d’affaires et que pour le quatrième trimestre il devrait être proche de -6%, soit environ -3,5% sur l’ensemble de l’année. xcvd

Le géant français a rappelé que ses ventes avaient progressé de 2,7% au troisième trimestre dans le segment Industriel marchand et de 4,9% dans l'activité Santé. En revanche, toujours sur la même période, elles ont reculé de 0,2% dans la division Grande industrie et de 0,9% dans celle de l'Electronique.

Le groupe a notamment rappelé qu'il était "confiant dans sa capacité à augmenter encore sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance de son bénéfice net récurrent, à taux de change constants sur l'exercice 2025".

Les résultats annuels seront publiés le 20 février prochain.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Deuxième mondial derrière Linde-Praxair des gaz industriels et médicaux, né en 1902 ;

- Ventes de 27,1 Mds€ structurées en 3 branches : gaz et services industriels pour 95,54 %, puis gaz & services (marchés globaux, technologies, ingenierie et construction);

- Equilibre des revenus par zones géographiques –les Amérique pour 39 %, l’Europe pour 37 %, l’Asie-Pacifique pour 20 % ;

- Ambition : tirer parti de la transition énergétique -décarbonation via l’offre de gaz bas-carbone, le captage & gestion du CO- et se renforcer dans les 5 métiers de mobilité hydrogène, électronique, santé, industriel marchand et hautes technologies -spatial, cryogénie, quantique….

- Capital ouvert, avec 33 % d'actionnaires individuels et 2,5 % pour les salariés, Benoît Poitier présidant le conseil de 14 administrateurs, François Jackow étant directeur général.

Enjeux

Agilité du modèle d’affaires :

- simplification de l’organisation : création d’une direction industrielle mondiale unique, ajustement du comité exécutif, réduction des niveaux hiérarchiques,

- focus sur la rentabilité : gestion active des prix, optimisation du portefeuille d’activités (3 cessions en Afrique, 7 acquisitions au 1 er semestre), efficacité industrielle, (extension des centres de services partagé) et optimisation de l’usage des données, d’où des gains d’efficacité de 434 M€ à fin septembre,

- focus sur la santé, à domicile et dans les gaz à forte valeur ajoutée,

- innovation visant à l'excellence opérationnelle par le biais d’un réseau mondial de 6 campus innovation, avec + 400 partenariats académiques et des laboratoires dédiés -expertise data, IoT, molécules. ;

- Stratégie environnementale visant la neutralité carbone en 2050 :

- par le biais de captage et stockage de CO2, production d’hydrogène en électricité bas carbone et 8 Mds€ investis sur 2022-2035 dans la chaîne de valeur de l’hydrogène,

- d’où une très rapide baisse de l’intensité carbone dès 2024 :- 41 % vs 2015,

- participation au fonds mondial de financement de l’hydrogène décarboné (1,2 Md€ investis pour 15 Mds€ d’effet de levier), création avec Totalenergies de TEAL Mobility, futur n° 1 européen de la distribution d’hydrogène pour poids lourds,

- émissions d’emprunts « verts » ;

- Visibilité de l’activité et des résultats futurs via :

- les partenariats industriels de long terme et les contrats pluri-annuels (1/3 des revenus générés par les contrats de 20 ans) avec marge d’exploitation de + 20 % ;

-

- Les investissements en cours d’exécution, au niveau record de 4,9 Mds€ à fin septembre dont 1 Md€ pour l’Electronique au service du secteur des semi-conducteurs et 2 Mds€ pour la transition énergétique ;

- Soutien financier des fonds publics européens et américains à la transition énergétique ;

- Bilan sain avec, à fin septembre, un retour sur fonds propres de 33,5 %, une dette nette de 9,4 Mds€ et un autofinancement libre de 4,95 Mds€.

Défis

- Vers une probable montée des investissements aux Etats-Unis (faible exposition au risque douanier, les activités industrielles étant locales) qui bénéficieront de 2 crédits d’impôt, l’un pour les projets en hydrogène faible en carbone, l’autre pour les clients semi-conducteurs ;

- Vers l’acquisition, effective au 1 er semestre 2026 du coréen DIG Airgas (510 M€ de chiffre d’affaires), pour une valeur d’entreprise de 2,85 Mds€, financée par la dette et de l’indien NovaAir, plateforme de services liés au gaz industriel ;

- Après une hausse de 0,9 % des ventes sur 9 mois, anticipations confirmées pour 2025, dernière année du plan Advance : progression de la marge opérationnelle et du résultat net courant et retour sur capitaux employés supérieur à 10 % ;

- Ambition 2025-26 confirmée d’une marge opérationnelle portée de 19,9 à près de 22 % ;

- Dividende 2024 de 3,3 €.

Valeurs associées

AIR LIQUIDE
159,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/01/2026 à 07:36:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • VALNEVA SE : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    VALNEVA SE : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 05.01.2026 08:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • SES : Le mouvement reste haussier
    SES : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 05.01.2026 08:35 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • WENDEL : Le mouvement reste haussier
    WENDEL : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 05.01.2026 08:35 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • OPMOBILITY : Les signaux haussiers sont intacts
    OPMOBILITY : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 05.01.2026 08:34 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank