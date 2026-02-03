A suivre aujourd'hui... Air France-KLM

(AOF) - Air France-KLM annonce le renouvellement du mandat de Marjan Rintel en tant que Présidente du Directoire et Directrice générale de KLM Royal Dutch Airlines pour une durée de quatre ans. En poste depuis juillet 2022, la dirigeante voit son mandat, initialement prévu jusqu'à l'Assemblée générale de 2026, prolongé afin d'assurer la continuité du plan de transformation de la compagnie. La priorité sera donnée à l'amélioration de la performance opérationnelle et financière, avec des ajustements prévus au sein de l'équipe de direction des opérations.

Ces mesures visent à atteindre les objectifs à moyen terme fixés par le Groupe pour sa filiale néerlandaise.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen du transport aérien, né en 2000 de la fusion entre Air France, créé en 1933, et le hollandais KLM, fondé en 1919, doté de 3 marques fortes : Air France, KLM et Flying Blue, programme de fidélisation- et transportant 100 000 passagers par an ;

- Chiffre d'affaires de 31,5 Mds€ réalisé à 83 % dans le transport dont 7,5% pour le cargo puis la maintenance ;

- Ambition : optimisation de l’utilisation de la flotte, amélioration de la performance opérationnelle, simplification des structures et des connectivités d'une part, croissance du réseau court et moyen-courrier et développement du long courrier par alliances et partenariats d’autre part ;

- Capital détenu à 27,98 % par l'Etat français, 9,13% par l'Etat néerlandais, 8,8 % par CMA-CGM, 4,58 % par China Airlines, 2,79 % par Delta Airlines, et 3,08 % par les salariés, Florence Parly présidant le conseil de 19 administrateurs depuis mai 2025, Benjamin Smith étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- transfert à Transavia du réseau intérieur français hors Marseille, Nice et Toulouse : anticipation 2026 d’une marge opérationnelle de 7-8 % et d’un doublement de l’apport du programme de fidélisation Flying Blue à la marge du groupe,

- nouvelles initiatives de transformation en plus des 700 existantes devant générer simplification, réduction des frais généraux et création de nouvelles synergies,

- gel des embauches de personnel non opérationnel et, face au dérapage du coût unitaire chez KLM, réorganisation opérationnelle globale du néerlandais avec réductions des coûts de maintenance et de personnel,

- renouvellement de la flotte -32 % d’avions de nouvelle génération à fin septembre avec objectif de 80 % en 2030- devant générer un relèvement de la dépense unitaire et la création d’un service de luxe sur les longs courriers, au prix d’investissements structurants, de + 2 Mds€,

- consolidation de la présence en Amérique du nord, via l’entrée à 2,3 % dans le capital du canadien West Jet,

- relance positive de l’activité cargo, en partenariat avec CMA-CGM,

- innovation au service de la relation client (recours massif aux techniques d’assistance vocale, intelligence artificielle, blockchain et réalité augmentée) ;

- Stratégie environnementale 2030 visant la réduction de 30 %, vs 2019, des émissions de CO2 :

- Plan Climat avec 6 priorités dont modernisation de la flotte, carburants durables ou SAF (objectif de 10 %), plan de compensation avec le système CORSIA ;

- recyclage des déchets dangereux, réduction de moitié des déchets résiduels et engagement dans la biodiversité ;

- objectif de 80 %, vs 30 % en juin 2025, d’avions nouvelle génération dans la flotte ;

- Renforcement du bilan avec retour aux fonds propres positifs depuis 2023 : 9,5 Mds€ de liquidités à fin septembre, flux d’exploitation à 0,7 Md€ et dette de 7,1 Mds€ avec effet de levier ramené à 1,6.

Défis

- Forte sensibilité du bénéfice au cours du kérozène ;

- Suivi de l’activité via 2 indicateurs, en hausse à fin septembre : coefficient d’occupation, à 88,8 %, et recette unitaire, de 8,8 € ;

- Après les échecs en croissance externe de début 2025, vers une prise de participation majoritaire dans le scandinave SAS ;

- Confirmation de l’indifférence des clients à la hausse des tarifs 2025, compensant l’impact négatif sur la rentabilité opérationnelle de la taxe française de solidarité sur les billets (entre 90 et 170 M€) ;

- Après une hausse de 2,6 % du chiffre d’affaires et une stabilité du bénéfice opérationnel au 3 ème trimestre, objectifs 2025 inchangés : capacité en sièges-km en hausse de 4 à 5 %, levier de la dette entre 1,5 et 2 puis 3,2 à 3,4 Mds€ d’investissements ;

- Perspectives 2026-2028 ; marge opérationnelle supérieure à 8 %, flux de trésorerie libre positif et notation de la dette « investment grade » ;

- Absence de dividende depuis 18 ans.