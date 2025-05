A suivre aujourd'hui... AB Science

(AOF) - AB Science a annoncé mardi le succès d'une augmentation de capital d'un montant brut total de 1,8 million d’euros souscrite par un nombre limité d'investisseurs. Le placement privé n'est pas soumis à un prospectus nécessitant l'approbation de l'Autorité des marchés financiers. Son produit fournira à la société pharmaceutique les ressources supplémentaires nécessaires pour financer ses activités en cours, prioritairement la poursuite du développement clinique du programme AB8939.

" Les données précliniques montrent que AB8939 présente une forte activité anticancéreuse, avec l'avantage notable par rapport aux chimiothérapies standards ciblant les microtubules, de pouvoir surmonter la résistance aux médicaments induite par la P-glycoprotéine et la myéloperoxydase ", précise la société.

Ce placement a été réalisé par l'émission, sans droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, d'un peu plus de 1,538 millions actions ordinaires nouvelles, chacune assortie d'un bon de souscription d'actions (un BSA et, avec l'action nouvelle à laquelle il est attaché, une ABSA), dans le cadre d'une émission avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

L'émission des ABSA, représentant environ 2,38% du capital social d'AB Science, sur une base non diluée, avant la réalisation du placement, et 2,32% du capital social de la société, sur une base non diluée.

Le prix d'émission d'une ABSA est de 1,17 euro (prime d'émission incluse), représentant une décote faciale de 24,8% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action AB Science sur Euronext Paris au cours des trois jours de bourse précédant la fixation de ce prix d'émission, soit du 15 mai au 19 mai 2025. Le prix d'émission d'une ABSA, incluant la valeur théorique du BSA qui lui est attaché, combiné au prix d'exercice du BSA, fait ressortir une décote de 17,9%.

À titre indicatif, un actionnaire détenant 1% du capital social de la société avant la réalisation du Placement Privé et qui n'aurait pas participé à cette opération détiendrait 0,98% du capital social de la société après l'émission des ABSA sur une base non diluée, et 0,73% du capital social de la société sur une base diluée.

